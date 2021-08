“Sie verbirgt sichtlich etwas”

Die Freundin einer Frau ist wegen eines Problems mit einem Paket wütend auf sie.

Sie erklärte das Dilemma auf Reddit‘S “Bin ich der A ******“das Forum. Ihre Freundin bat sie, ein Paket auf einem internationalen Flug mitzunehmen und zu liefern. Als sie fragte, was in der Schachtel war, um sicherzustellen, dass der gesamte Inhalt für die Flughafen, nahm der Freund Anstoß.

“Ich werde bald um die halbe Welt fliegen”, sagte sie. Erklären. „Meine Freundin hat mich gebeten, ein Paket mitzunehmen und es ihrer Freundin zu geben, die in dem Land lebt, in das ich fliege. Jetzt vertraue ich meiner Freundin mein Leben an, habe ihr aber gesagt, dass ich das Paket mit ihrem Geschenk öffnen und durchgehen könnte, um sicherzugehen, dass es sich um einen internationalen Flug handelt und es nicht ratsam ist, unnötige Risiken einzugehen ist nichts “Schrott” drin.

Doch der Freund wollte der Bitte nicht nachkommen und wurde wütend.

“Mein Freund ist sofort beleidigt”, der Reddit anfügen bemerkt. “Sie fängt sogar an, mich anzuschreien und sagt mir, dass sie nicht glauben kann, dass ich ihr nicht vertraue und in ihre Privatsphäre eindringe.” Sie sagte mir, ich sei egoistisch und paranoid und würde mich nicht in das Paket sehen lassen, weil es “sensiblen Inhalt” enthält. Es hat mich am Ende noch mehr ausgeflippt, also habe ich ihr gesagt, dass ich es nicht tun könnte, wenn ich nicht sicherstellen könnte, dass es sicher ist und dass es mir leid tut. Sie fing an zu weinen und verließ das Zimmer. Später hat sie mir eine SMS hinterlassen, dass ich egoistisch bin und nicht mehr mit mir reden will.

Reddit-Benutzer dachten, der Freund sei irrelevant.

“”paranoid” ist genau das, was jeder vernünftige Mensch sollte sein in dieser super zusammenfassenden Situation ‘”eine Person” kommentiert.

“Sie versteckt offensichtlich etwas”, sagte ein anderer schrieb.

“Eine wahre Freundin würde die Risiken verstehen, die sie von dir verlangt”, sagt ein User bemerkt.

