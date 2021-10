CIA meldet Dutzende von Informanten verhaftet oder getötet

Die CIA rief ihre Frontspione an ihre operative Sicherheit weltweit stärken, nachdem in den letzten Jahren Dutzende von Informanten festgenommen, getötet oder anderweitig kompromittiert wurden, berichtete die New York Times Dienstag.

Ein Telegramm, das letzte Woche von hochrangigen US-Geheimdienstmitarbeitern an jede Station und jede Agenturbasis geschickt wurde, enthielt die genaue Anzahl der von rivalisierenden Diensten festgenommenen oder hingerichteten menschlichen Quellen – ein Detail, das im Allgemeinen ein streng gehütetes Geheimnis ist, berichtete die Times.

Das Dokument stellt Beamte, die mit der Rekrutierung neuer Informanten beauftragt sind, vor mehrere Herausforderungen, darunter schlechtes Geschäfts-Know-how, eine Unterschätzung der Fähigkeiten ausländischer Geheimdienstabwehrdienste und eine Konzentration auf die Rekrutierung, ohne auf potenzielle Risiken zu achten. Dann erinnert er die Beamten daran, sich auf diese Themen zu konzentrieren und neue Quellen in die Gruppe einzubringen.

In den letzten Jahren haben Berichte gezeigt, dass China besonders geschickt darin geworden ist, US-Spionageringe aufzuspüren und zu eliminieren. Die Times berichtete 2017 dass in einem dieser Fälle mindestens 12 mutmaßliche Informanten von Peking hingerichtet und mehrere weitere inhaftiert wurden.

Der Bericht vom Dienstag legt jedoch nahe, dass auch andere amerikanische Gegner – darunter Russland, Iran und Pakistan – ihre Fähigkeiten verbessert haben und in einigen Fällen CIA-Quellen in Doppelagenten verwandelt haben. Wie viele Informanten auf diese Weise kompromittiert wurden, gab das letzte Woche gesendete Telegramm nicht an.

Nach Angaben der Times behinderte eine Verletzung des geheimen Kommunikationssystems die Bemühungen der CIA weiter, was zur Aufdeckung von Netzwerken in China und im Iran führte. Darüber hinaus glauben einige Beamte, dass heimtückische US-Geheimdienste Informationen weitergegeben haben, die zur Verhaftung und zum Tod von Quellen führten.

Im November 2019 zum Beispiel die Ex-CIA Sachbearbeiter Jerry Chun Shing Lee wurde zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie sich der Verschwörung zur Begehung von Spionageakten schuldig bekannt hatte. Staatsanwälte sagten, chinesische Geheimdienstler gaben Lee über einen Zeitraum von drei Jahren ab 2010 mehr als 840.000 US-Dollar, um die Namen menschlicher Quellen zu veröffentlichen. Lees Verteidigungsteam bestritt diese Behauptung.

Monate zuvor Monica Witt, eine ehemalige Geheimdienstoffizier der Luftwaffe, wurde beschuldigt, der iranischen Regierung Informationen zur nationalen Verteidigung und Verschwörung zur Verfügung gestellt zu haben. Die Staatsanwälte sagten, sie habe geheime Informationen über US-Geheimdienste übergeben, nachdem sie 2013 in den Iran übergelaufen war.

