CIA-Direktor Bill Burns nach Moskau entsandt, um Russland vor Truppenaufbau in der Nähe der Ukraine zu warnen

Die Biden-Regierung hat in den letzten Tagen ihre Bemühungen verstärkt, die wachsenden Spannungen zwischen Moskau und Kiew zu entschärfen. Nach seinen Treffen in Russland sprach Burns telefonisch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um diese Spannungen abzubauen, teilten die Quellen CNN mit. Ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums wurde am Donnerstag ebenfalls nach Kiew entsandt, um die Bemühungen zu unterstützen.

“Der Aufbau, gepaart mit Energieerpressung, deutet auf eine aggressivere russische Haltung hin”, sagte ein Berater von Selenskyj gegenüber CNN.

Pentagon-Pressesprecher John Kirby sagte am Freitag, dass die “Größe” und “die Größe der Einheiten, die wir sehen”, die aus Russland kommen, “ungewöhnlich” seien.

“Wir beobachten dies weiterhin genau, und wie ich bereits sagte, wäre jede Eskalation oder aggressive Aktion Russlands für die Vereinigten Staaten von großer Sorge”, sagte er.

Burns als wichtiger Vermittler

Die Einschätzungen zu Russlands Motiven gehen innerhalb der Regierung weit auseinander, wobei einige Quellen CNN mitteilen, dass sie glauben, Russland könnte sich auf eine Invasion vorbereiten, während andere vermuten, dass sie eine Übung durchführen oder einfach versuchen, die Ukraine einzuschüchtern.

Und öffentlich hat die Ukraine die Idee heruntergespielt, dass Russland seine militärische Präsenz in Grenznähe über das normale Maß hinaus verstärken würde. Russland hat “eine Praxis der” Verlegung und Ansammlung von Militäreinheiten eingeführt, um die Spannungen in der Region und den politischen Druck auf die Nachbarländer aufrechtzuerhalten”, sagte das Verteidigungsministerium der Ukraine am Dienstag.

Aber um jede Art von Eskalation zu verhindern, schickte Biden Burns am Dienstag nach Moskau, wo er sich mit Kreml-Beamten traf, um zu versuchen, Pläne für eine Offensive abzuschrecken, indem er bekannt gab, dass die Vereinigten Staaten sie genau beobachten. nach informierten Leuten. auf ihrem Treffen.

Burns sprach auch von der Besorgnis der USA, Russland sei bereit, seine Gasexporte als Druckmittel einzusetzen, da die Ukraine und andere europäische Länder angesichts des bevorstehenden Winters mit Energiekrisen konfrontiert seien.

Nach seinen Treffen in Moskau rief Burns Selenskyj am Mittwoch an, um die Bedenken der Regierung über das Verhalten Russlands auszudrücken und ihm zu versichern, dass die Vereinigten Staaten die russischen Aktivitäten genau beobachten, sagte eine Person, die sich des Anrufs bewusst war.

Satellitenbilder, die Maxar Technologies am Montag aufgenommen hat, zeigen die Art von irregulärer Bewegung russischer Truppen und Ausrüstung, die US-Beamte beunruhigt. Das Filmmaterial zeigt russische Truppen, Panzer und Artillerie, die sich in der Nähe der russischen Stadt Jelnya sammeln, und die Biden-Regierung ist besorgter als noch im Frühjahr, dass Russland eine Invasion starten könnte, sagten zwei hochrangige US-Beamte.

Auf Fragen zu Satellitenbildern antwortete Putins Sprecher Dmitri Peskow diese Woche gegenüber Reportern, dass “die Beförderung unserer militärischen Ausrüstung oder unserer Armeeeinheiten durch das Territorium der Russischen Föderation ausschließlich unsere Angelegenheit ist”. Er fügte hinzu: „Russland hat noch nie jemanden bedroht, bedroht und stellt für niemanden eine Gefahr dar. Aber vor dem Hintergrund eher aggressiver Expansionstendenzen, insbesondere seitens der NATO und anderer Länder, hat Russland immer Maßnahmen ergriffen, um seine Sicherheit und werden dies auch weiterhin tun.”

Aber ein US-Beamter sagte gegenüber CNN, dass die USA „ernsthafte Bedenken“ hinsichtlich der russischen Aufrüstung hätten und fügte hinzu: „Es wäre dumm von uns, die Möglichkeit einer Invasion oder eines Überfalls nicht in Betracht zu ziehen.“ .

Ein anderer Beamter des Außenministeriums und ein hochrangiger Beamter des Kongresses merkten an, dass die Bedenken der USA größtenteils darauf zurückzuführen seien, dass Russland anscheinend die Weichen stellt, wenn es schnell gegen die Ukraine vorgehen will.

“Es ist sicherlich ein beispielloser Aufbau, und wenn Russland in die Ukraine einmarschieren wollte, hat es die Fähigkeit und die Fähigkeit, die ukrainischen Streitkräfte zu überwältigen”, sagte der Berater. “Bei einer so großen Aufrüstung könnte Putin jederzeit eine Invasion anordnen und es würde nur sehr wenige Warnungen geben.”

Intensives Bewusstsein für Verbündete

Europäische Diplomaten in den Vereinigten Staaten und in Europa sagen, dass die Vereinigten Staaten eine intensive Öffentlichkeitsarbeit gegenüber Russland durchgeführt haben, eine Anstrengung, die in den letzten Tagen begonnen wurde.

“Die Regierung ist sehr, sehr besorgt – es ist die größte Sorge, die ich seit langem über Russland gehört habe”, sagte ein Diplomat. “Das würde ich nicht unterschätzen. Sie machen eine massive Aufklärungskampagne, um das Bewusstsein dafür zu schärfen.”

Die Bedenken der US-Aktien seien “ziemlich spezifisch”, sagte ein anderer Diplomat, der wie andere sagte, dass sie jetzt in europäischen Hauptstädten, wo die Wahrnehmung der russischen Bedrohung unterschiedlich ist, genau und genau untersucht werden. Trotzdem räumten Diplomaten aus fünf verschiedenen europäischen Ländern ein, dass der Trend des russischen Vorgehens gegenüber der Ukraine besorgniserregend sei.

Die Besorgnis über die Absichten des Kremls ergibt sich aus der Invasion der Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014. Die internationale Gemeinschaft, angeführt von den Vereinigten Staaten, hat Russland Sanktionen wegen der anschließenden illegalen Annexion ukrainischen Territoriums verhängt, aber multilaterale Sanktionen haben Russland nicht von der Halbinsel. Putin hat seine Absicht deutlich gemacht, die russischen Truppen trotz des internationalen Widerstands dort zu halten.

“Sie werden auf jeden Fall sehr ernst genommen”, sagte der zweite Diplomat. „Hier gibt es eindeutig eine Trendlinie – man kann natürlich bis 2014 zurückgehen“, als Russland die Krim einmarschierte. “Aber seit dem Frühjahr dieses Jahres” habe eine Konstellation von Entwicklungen auf sich aufmerksam gemacht, darunter die russische Eskalation um die Ukraine, der nur teilweise Abzug dieser Truppen, Russlands Entscheidung, militärisches Gerät zurückzulassen, die Grenze und die Rhetorik über die Ukraine.

Diplomaten nahmen einen Artikel zur Kenntnis, den Präsident Wladimir Putin diesen Sommer geschrieben hatte, den ein Diplomat als “revisionistisches Manifest” zur ukrainischen Geschichte bezeichnete, das russischen Argumenten Rechnung tragen und die Grundlage eines “ukrainischen Staates” leugnen sollte. Vor kurzem schrieb Dmitri Medwedew, Vizepräsident des russischen Sicherheitsrats, einen ähnlichen Artikel, in dem er die Ukraine und ihre Führer verunglimpfte.

Sehen Sie “mit all unseren Fähigkeiten”

Die Regierung ist jedoch weit davon entfernt, einen Konsens über die Absichten Russlands zu erzielen, und andere Verteidigungsbeamte sagten CNN, sie hätten keine Anzeichen dafür gesehen, dass sich Russland auf eine anhaltende Operation wie eine Invasion vorbereitet. Dazu müssten Vorräte wie Lebensmittel, Kraftstoff und Ersatzteile in das Gebiet gebracht werden, sagten Beamte.

Der Vorsitzende der Joint Chiefs, General Mark Milley, sagte diese Woche, dass die Vereinigten Staaten keine Anzeichen für ein bevorstehendes russisches Vorgehen gegen die Ukraine sahen, äußerten sich jedoch weiterhin besorgt über die „erhebliche Anzahl“ militärischer Bewegungen entlang der Grenze.

Im Gespräch mit Lester Holt von NBC auf dem Aspen Security Forum sagte Milley, die russischen Aktivitäten seien „per se nichts offenkundig aggressives“, warnte jedoch davor, dass die Vereinigten Staaten die Schritte „mit all unseren Kapazitäten“ überwachten.

Ukrainische Beamte meinen, die USA hätten nicht genug getan, um die russische Aggression abzuschrecken. Kiew hat die Vereinigten Staaten gedrängt, mehr zu tun, um zu verhindern, dass die als Nord Stream 2 bekannte Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland vollständig in Betrieb genommen wird, was es Russland ermöglichen wird, die Ukraine bei der Lieferung von Gas an die Vereinigten Staaten vollständig zu umgehen , um die Ukraine noch verwundbarer zu machen. zum russischen Vorstoß.

Aber die Biden-Regierung hob Anfang des Jahres einige Sanktionen gegen Nord Stream 2 auf, hielt im Juni einen Gipfel mit Putin ab und versuchte, mit Moskau in Fragen wie Ransomware und nuklearer Stabilität eine gemeinsame Basis zu finden.

“Das beste Signal, das die Regierung derzeit an Russland senden könnte, um zu zeigen, dass es Auswirkungen auf ihr Verhalten hat, wäre, Nord Stream 2 zurückzufahren”, sagte Selenskyjs Berater.

US-Außenminister Antony Blinken traf sich mit Zelensky am Rande des UN-Klimagipfels Anfang dieser Woche, wo sie gemeinsame Bedenken hinsichtlich des ungewöhnlichen russischen Militäreinsatzes und der möglicherweise erzwungenen Nutzung seiner Energieversorgung durch das Land diskutierten, sagte ein Beamter des Außenministeriums. Diese Angelegenheiten werden erneut aufgegriffen, wenn der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nächste Woche Washington zu Gesprächen mit Blinken besucht, sagte der Beamte.