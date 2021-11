Vanguard huldigt dem Modern Warfare Meme

Die Leute erinnern sich nicht an viel von Call of Duty: Advanced Warfare, aber sie erinnern sich an die unglaublich gruselige Szene, in der das Spiel den Spieler auffordert, F zu drücken, um während einer dunklen Beerdigung seinen Respekt zu erweisen. Sieben Jahre später tauchte das mittlerweile berüchtigte Meme als Hit in . wieder auf Call of Duty: Die Vorhut.

Als erster entdeckt durch Polygon, ein Clip, den ein Spieler online geteilt hat eine silberne Trophäe explodieren mit dem Buchstaben F, nachdem sie sich versehentlich mit ihrer eigenen Granate gezündet haben. Dies könnte der letzte Beweis dafür sein, dass Ruf der Pflicht ist am besten, wenn er am weitesten davon entfernt ist, etwas Ernsthaftes zu kommentieren.

“Press F to pay your respekt” explodierte teilweise, weil roboterhafte Trauergesten die Stimmung der ansonsten dunklen Szene völlig zerstörten. Gleichzeitig schien es ergreifend, wie die US-Regierung das letzte Jahrzehnt damit verbracht hatte, leere Plattitüden wie “Unterstützung der Truppen” einzusetzen, um sich der Kontrolle und Verantwortung zu entziehen, wenn es darum ging, dass das Militär böse Dinge tut. In den Jahren seitdem ist es zum perfekten Stichwort geworden, um falsche Ängste über Dinge auszudrücken, die nicht wirklich wichtig sind.

Wie PC-Player unterstreicht, Kritiker und sogar Conan O’Brien verspottete den Moment, als Fortgeschrittener Krieg kam heraus, und seitdem hat er ein Eigenleben geführt und erreichte an Orten wie Twitch, wo Zuschauer routinemäßig den Chat mit Fs überfluten, wenn etwas Schlimmes passiert, den Top-Meme-Status.

Es bleibt abzuwarten, ob die Spieler die F-Taste hämmern, um Call of Duty: Die Vorhut in den nächsten Wochen. Bewertungen des Spiels waren bisher gemischt, mit etwas Kritik Lob Multiplayer und Zombie-Modi beim Finden der Landschaft a Durcheinander von hohen Gipfeln und die niedrigen Täler. Avantgardeist natürlich das erste Spiel der Serie, das nach einem Die kalifornische Klage deckt Beschwerden über sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Rassismus auf im Sommer beim Herausgeber des Spiels.