Iran sagt, dass der Vorrat an 60 % angereichertem Uran 25 kg erreicht hat

Der Iran sagt, sein Vorrat an 60 % angereichertem Uran habe 25 Kilogramm erreicht, berichteten staatliche Medien am Freitag.

“Bisher haben wir 25 Kilogramm 60 % Uran produziert”, sagte die Verkaufsstelle und zitierte Behrouz Kamalvandi, den Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation.

Im April teilte die UN-Atomaufsichtsbehörde mit, dass Teheran mit der Anreicherung von 60 % spaltbarem Uran in einem Übertage-Atomkraftwerk in Natanz begonnen habe, und bestätigte damit frühere Aussagen iranischer Beamter.

Der Iran sagte im Juni, er habe 6,5 kg Uran hergestellt, das bis zu 60 % angereichert sei.

Frankreich sagte am Donnerstag, es könne bei einem bevorstehenden Treffen des UN-Atomwächters noch mit seinen Partnern gegen den Iran vorgehen, nachdem Teheran Ende November zu Atomgesprächen mit den Weltmächten zurückkehren werde.

Die westlichen Mächte haben im September Pläne für eine Resolution zur Kritik des Iran bei der Internationalen Atomenergiebehörde aufgegeben, nachdem Teheran zugestimmt hatte, die Überwachung einiger nuklearer Aktivitäten auszuweiten, und den Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, zu Gesprächen über die wichtigsten noch offenen Fragen nach Teheran einlud.

Die Entscheidung der Vereinigten Staaten, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands, nicht auf eine Resolution des aus 35 Ländern bestehenden IAEA-Gouverneursrates zu drängen, verhinderte eine Eskalation mit dem Iran, die jede Hoffnung auf eine Wiederaufnahme breiterer Gespräche in Wien über die Neuauflage des Atomabkommens von 2015.

Der Iran und die Europäische Union, die die Gespräche koordinieren, sagten am Mittwoch, dass alle Seiten vereinbart hätten, am 29. November in die österreichische Hauptstadt zurückzukehren.

Westliche Staaten sind zunehmend frustriert, dass der Iran ein Überwachungsabkommen mit der IAEA nicht vollständig eingehalten hat, weiterhin gegen das Abkommen von 2015 verstößt und Grossi noch nicht erlaubt hat, sich für hochrangige Gespräche, die im September versprochen wurden, in Teheran zu ergeben. Sie hat es auch versäumt, noch offene Fragen zu früheren Nuklearaktivitäten angemessen zu behandeln.

„Der Iran muss den Dialog und die Zusammenarbeit mit der Agentur unverzüglich wieder aufnehmen, um Fortschritte in den noch offenen Fragen zu erzielen“, sagte die Sprecherin des französischen Außenministeriums, Anne-Claire Legendre, während eines Briefings.

Auf die Frage, ob die Entscheidung des Iran, die Atomgespräche wieder aufzunehmen, es unwahrscheinlich machen würde, dass die Westmächte Teheran bei der nächsten vierteljährlichen Sitzung des IAEA-Vorstands ab dem 18. September.

„Mit unseren Partnern achten wir weiterhin sehr darauf, dass der Iran seine Verpflichtungen einhält, und wir stehen in enger Abstimmung über die zu diesem Thema zu treffende Reaktion“, erklärte sie.