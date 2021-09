Christine Lagarde warnt davor, auf Schocks überzureagieren

Der Chef der Europäischen Zentralbank hat die Menschen davor gewarnt, “auf vorübergehende Angebotsschocks zu reagieren”, da in Großbritannien weiterhin Kraftstoff- und Produktknappheit zu spüren sind.

hristine Lagarde führte den jüngsten Preisanstieg im Euroraum – der im August um 3 % stieg – auf die Wiedereröffnung von Einzelhandels- und Gastgewerbegeschäften und eine natürliche Erholung nach dem starken Rückgang der Energiepreise im letzten Jahr zurück.

Seine Äußerungen spiegeln die der entgegenkommenderen EZB-Mitglieder der letzten Wochen und die Warnungen der Zentralbanker in Deutschland, den Niederlanden und Österreich vor einer zu lockeren Geldpolitik wider.

„Was wir derzeit erleben, ist eine im Wesentlichen vorübergehende Phase der Inflation, die mit der Wiedereröffnung verbunden ist“, sagte Frau Lagarde gestern.

„Sobald diese pandemiebedingten Auswirkungen vorüber sind, erwarten wir einen Rückgang der Inflation.

„Wir beobachten die Entwicklungen genau. Aber vorerst sehen wir keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Inflationsanstieg auf die gesamte Wirtschaft ausbreitet.

„Die größte Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass wir nicht auf vorübergehende Angebotsschocks, die mittelfristig keine Auswirkungen haben, überreagieren und gleichzeitig positive Nachfragekräfte fördern, die die Inflation stützen könnten, um unser Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.“

Die Versandkosten sind laut EZB jetzt neunmal so hoch wie im Juni 2020, da Preiserhöhungen, Engpässe und Verzögerungen Kraftstoffe, Rohstoffe und verschiedene Fertigprodukte in der gesamten EU betroffen haben.

Bei einer von der EZB veranstalteten virtuellen Konferenz über die Zentralbank sagte sie, dass die Preise immer noch „ein bisschen“ vom 2-Prozent-Ziel entfernt seien, das die Bank nach eigenen Angaben vorübergehend überschreiten würde, wenn sie es längerfristig erreichen könnte.

Laut EZB-Daten ist die Hälfte der Inflation in der Eurozone darauf zurückzuführen, dass die Energiepreise im Vergleich zu 2020, als sie fielen, verlorenes Terrain aufholen.

Sie sagte, „fast die gesamte“ Inflation im Dienstleistungssektor sei auf die Wiedereröffnung von Sektoren mit hohem Kontakt wie Einzelhandel und Gastgewerbe zurückzuführen.

„Das Preisniveau ist jetzt ungefähr das gleiche, als ob die Inflation auf ihrem Niveau vor der Pandemie stabil geblieben wäre“, sagte Frau Lagarde.

Die EZB geht davon aus, dass die Inflation in den kommenden Quartalen ihr Ziel von 2 % überschreiten wird, wenn die Erholung greift.

Frau Lagarde räumte jedoch ein, dass der Rückgang der Haushaltseinsparungen, der Fachkräftemangel, die Probleme in der Lieferkette und die Auswirkungen des Ausstiegs aus Gas und Öl auf die Das Erreichen der EU-Klimaziele könnte die Preise in Zukunft in die Höhe treiben.