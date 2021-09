Tenille Arts spricht über Traumstopps, Touren mit Lady A und mehr

Tenille Arts hat es in Kanada seit Jahren zermalmt. In den letzten zwei Jahren hat sie sich auch hier in den USA einen Namen gemacht. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihr über ihren Erfolg und einige der coolsten Dinge zu sprechen, die sie dieses Jahr gemacht hat.

Wir haben über alles gesprochen, vom Erfolg seiner Single „Somebody Like That“ bis hin zu einigen seiner momentanen Lieblingskünstlern. Das Interview sah so aus:

Über den Erfolg von “Someone Like That”

Es war definitiv ein historisches Lied… nicht nur für dich, sondern für Frauen. Natürlich ist es eine Nr. 1, aber auch:

das erste Lied Nr. 1, das von allen Frauen aufgeführt, geschrieben und produziert wurde

der erste Song #1 produziert von einer Solo-Frau

und die 1NS Song Nr. 1 hier in den USA für eine kanadische Künstlerin seit 2007 und für eine kanadische Künstlerin… als Kanadierin… und eine Frau… was bedeutet das für dich?

Auf wen müssen wir achten?

Es gab heutzutage so viele Frauen, die sich in der Country-Musik einen Namen gemacht haben… hast du eine, auf die wir deiner Meinung nach Ausschau halten sollten?

Unterwegs mit Lady A…

Du warst mit Lady A während ihrer “What a Song Can Do” Tour unterwegs (mit Niko Moon und Carley Pearce)… Ich habe eine der Nächte gesehen, als ihr alle wart auf der Bühne singen “Shape of you”, das Lied von Ed Sheeran… Ich frage mich immer, wie es als Nebenkünstler aussieht. Wie viel davon versucht eigentlich, vom Headliner zu lernen… und wie viel saugt es einfach alles auf…

Was haben Sie von ihnen gelernt?

Glaubst du, du hast etwas, das du von Lady A gelernt hast, das du mitnehmen wirst?

Bei seinem Debüt in der Grand Ole Opry

2019 hatten Sie die Chance, in den berühmten Kreis einzusteigen und Ihr Grand Ole Opry-Debüt zu geben. Warst du aufgeregter? Oder eher nervös?

Diesmal sang sie als Besucherin in der Grand Ole Opry …

Als Tennile jung war, besuchte sie die Opry und sie fragten, ob jemand aufstehen und im Kreis singen wollte …

Bevorzugter Besuchsstopp

Sie haben morgen das Grand Ole Opry House in Nashville… dann Erie, PA und Albany nicht weit von uns… haben Sie einen Ort, der nicht zu Hause ist… wohin Sie gerne gehen? Wie… Ihr Traum-Zwischenstopp? (entweder der, auf dem du warst oder der, von dem du immer geträumt hast zu spielen?)

Das neue Album kommt bald!

Und bald habt ihr neue Musik… das neue Album kommt am 22. Oktobersd… Erzählen Sie uns von dem neuen Projekt und was reizt Sie am meisten?

