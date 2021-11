Chorley-Skifahrer Dave Ryding strebt seinen vierten Auftritt bei den Olympischen Winterspielen in Folge an

Ryding startete auf trockener Piste in Pendle, Lancashire, und fuhr nicht so früh Ski wie seine Schweizer und Österreichischen Rivalen, die auf den Stöcken saßen, sobald sie laufen konnten.

Ryding mit dem Spitznamen Rocket war der letzte Schrei der Welt am ersten Tisch – er kam im Alter von 28 Jahren dort an – und fühlt sich immer noch die Früchte dieses Bogens ernten.

Dave Ryding bei der WM Anfang des Jahres (Foto: GettyImages)

„Ich habe mein ganzes Leben lang trainiert, um in die Top 30 der Welt zu kommen, und jetzt bin ich dort, warum also nicht weitermachen. Ich habe gelernt, mich zu engagieren und jetzt ist es eine Lebenseinstellung.

In Vorbereitung auf seine vierten Olympischen Spiele hat Ryding bei jedem der Spiele zehn Plätze verloren – bei seinen ersten Olympischen Spielen 2010 in Vancouver den 27., den 17. in Sotschi 2014 und den neunten Platz in PyeongChang.