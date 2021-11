Der Halbfinalist der Champions League 2020, RB Leipzig, kämpft unter der Führung des amerikanischen Trainers Jesse Marsch darum, die Form zu halten, die sie näher an die Spitze des europäischen Fußballs gebracht hat.

Leipzig empfängt am Mittwoch Paris Saint-Germain in einer Wiederholung des Halbfinales von 2020, das der französische Meister gewonnen hat, der vor 14 Tagen auch die Deutschen in Paris in der Gruppenphase dieser Saison besiegt hat.

Marsch, 47, ersetzt Julian Nagelsmann, der nach der letzten Saison zu Bayern München wechselte.

Obwohl Marsch in den letzten beiden Saisons den Schwesterklub Red Bull Salzburg jeweils zum Double in Liga und Österreich führte, hat er eine frustrierte Bilanz aufgestellt, da Leipzig inkonsistente Ergebnisse erzielte.

“Wir haben uns natürlich einen ganz anderen Saisonstart vorgestellt”, gab CEO Oliver Mintzlaff zu, der Marsch nach drei Niederlagen in der Champions League bei der Stabilisierung des Schiffes unterstützte.

“Wir wussten, dass es nach so vielen Veränderungen sowohl im Kader als auch im Trainerstab und abseits des Platzes Zeit brauchen würde.”

Beim 1:1-Unentschieden am Samstag bei Eintracht Frankfurt verpasste Leipzig den vierten Platz in der Bundesliga, nachdem er in letzter Minute den Ausgleichstreffer bekannt gegeben hatte.

“Es war verrückt, wir hatten alles im Griff, aber die Angreifer haben viele Chancen verpasst und wir haben zu viele Fehler gemacht”, wetterte Marsch.

Seine Einschätzung des Spiels am Samstag könnte auch die Leipziger Saison zusammenfassen.

Gegründet im Jahr 2009 und unterstützt von den großen Taschen des österreichischen Getränkegiganten Red Bull, hat RB Leipzig die Pyramide des deutschen Fußballs überschritten, um zur Saison 2016/17 die Bundesliga zu erreichen.

Anstatt große Namen zu verpflichten, wurde Timo Werner von kluger Rekrutierung aufgerufen, bevor er zu Chelsea, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg und Peter Gulacsi wechselte.

Doch außerhalb Sachsens ist RB Leipzig bei deutschen Fans unbeliebt.

RB Leipzig hat die “50+1”-Regel der deutschen Liga umgangen, die verhindern soll, dass ein Spender eine Mehrheitsbeteiligung hat, da die meisten seiner wenigen Mitglieder direkte Verbindungen zu Red Bull haben.

Sogar der Name entgeht dem Verbot eines Sponsors in einem Vereinstitel, denn „RasenBallsport“ ist ein deutsches Fake-Wort, das oft dazu führt, dass sie fälschlicherweise „Red Bull Leipzig“ genannt werden.

Kritiker werfen Red Bull vor, einen Club gegründet zu haben, um für ihre Produkte zu werben.

Dortmunds Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Watzke warf RB Leipzig vor, nur dazu da zu sein, Dosen mit Energy-Drinks zu verkaufen.

Nichtsdestotrotz hat sich RB Leipzig als Vorzeigeverein erwiesen, zweimaliger Bundesliga-Finalist hinter Bayern München und während seines Aufenthalts in der deutschen Top-Liga nie außerhalb der Top Sechs.

Sie sind derzeit Achter unter Marsch.

Es sah so aus, als ob die Umstellung nach Nagelsmann beim 4:0-Sieg gegen Stuttgart zu Saisonbeginn reibungslos verlaufen würde.

Dann kamen die Niederlagen gegen Wolfsburg und Bayern, bevor Leipzig in der Champions League mit 6:3 bei Manchester City besiegt wurde.

“Vielleicht ist es nicht fair, dass wir jetzt so wichtige Tests wie gegen Bayern und Manchester haben”, sagte Marsch damals verärgert.

Leipzig erholte sich und schlug Hertha Berlin mit 6:0 in der Bundesliga.

Dann verloren sie zu Hause mit 1:2 gegen Brügge, bevor sie PSG in den Parc des Princes führten, nur damit Lionel Messi seine grundlegenden Fehler ausnutzte und zweimal traf, als Leipzig mit 3:2 verlor.

Vier Tage nach dem Duell in Paris kämpften sie zu Hause gegen Greuther Fürth, bevor späte Tore den 4:1-Sieg besiegelten.

Marsch bezeichnete Leipzigs mutige Leistung in Paris als “Beste der Saison”, doch eine vierte Niederlage am Mittwoch wird der letzte Höhepunkt ihrer Champions-League-Hoffnungen in dieser Saison sein.

