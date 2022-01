Chinas Sonde Chang’e-5 findet Beweise für Wasser auf der Mondoberfläche in situ

aus China Der Mondlander fand Wasser auf der Mondoberfläche und war damit das erste Mal, dass Wissenschaftler vor Ort Beweise für die Substanz auf dem Erdtrabanten gefunden haben. In einer Studie veröffentlicht in Chinesische Forscher sagen, der Lander habe Anzeichen von Wassermolekülen oder Hydroxyl entdeckt, einem engen chemischen Verwandten von H2O. Chang’e-5 analysierte mit einem Spektrometer die Zusammensetzung des Regoliths in unmittelbarer Nähe seines Landeplatzes. Er fand heraus, dass der größte Teil des Bodens eine Wasserkonzentration von weniger als 120 ppm aufwies, was die Mondoberfläche viel trockener machte als die Erde.

Honglei-Linet al.

Chinesische Wissenschaftler glauben, dass die meisten Moleküle durch einen Prozess namens Sonnenwindimplantation auf den Mond gelangt sind. Die geladenen Teilchen der Sonne trieben die Wasserstoffatome zur Mondoberfläche, wo sie sich dann mit Sauerstoff zu Wasser und Hydroxyl verbinden. Studie baut auf NASA-Erkenntnissen auf als er mit einem luftgestützten Infrarotteleskop Hinweise auf Wasser auf sonnenbeschienenen Oberflächen des Mondes fand. Jahrzehntelang glaubten Wissenschaftler, der Mond sei aufgrund seiner fast nicht vorhandenen Atmosphäre völlig trocken. Ohne Atmosphäre gab es nichts, was die Wassermoleküle vor den Sonnenstrahlen schützen könnte.