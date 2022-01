„Heftigeres Frühstück“ – Marko täuscht mit Lauda einen intensiven Krieg zwischen Red Bull und Mercedes F1 vor

Mercedes und Red Bull teilten 2021 eine unglaubliche Saison. Die beiden Teams haben sich gegenseitig an ihre Grenzen gebracht und am Ende geteilte Auszeichnungen gewonnen. Aber die Intensität der Saison hat ihre Beziehung während der gesamten Saison auf die Probe gestellt und sie wurde mehrmals bitter.

Red-Bull-Berater Helmut Marko meint, wenn Niki Lauda noch da gewesen wäre, wäre es nicht viel schlimmer gekommen und sie hätten „gewalttätig gefrühstückt“.

Mit ihm hätten wir nicht so viel erreicht: Helmut Marko

Wie berichtet von Ich bin ein Motor, erwähnte der Österreicher, dass die Spannungen zwischen den Spitzenteams während der Saison 2021 mehrmals einen Siedepunkt erreicht haben. Er sagte, wenn der ehemalige Mercedes-Berater noch am Leben wäre, hätten sie nicht so viel Spannung.

„Ich hätte Niki gerne gehabt, als die Spannungen zwischen Red Bull und Mercedes groß geworden waren. Mit ihm hätten wir nicht so viel erreicht. Es wären etwas heftigere Frühstücke gewesen, weil er nicht gerne verlieren wollte.“ sagte Marko kürzlich in einem Interview. [Translated by Google].

MONZA, ITALIEN – 10. SEPTEMBER: Max Verstappen aus den Niederlanden und Red Bull Racing unterhalten sich mit Red Bull Racing Teamberater Dr. Helmut Marko im Fahrerlager nach dem Qualifying vor dem F1 Grand Prix von Italien auf dem Autodromo di Monza am 10. September 2021 , in Monza, Italien. (Foto von Bryn Lennon / Getty Images)

Red-Bull-Berater und Mercedes-Teammanager Toto Wolff erlitten während der Saison häufig Schläge. „Wir fahren nicht zusammen in den Urlaub. Toto sagte im Mercedes-Werk, die Red Bulls seien die Feinde, um sein Team zu motivieren. Toto macht einen tollen Job.

Natürlich versuche ich, das Beste für Red Bull herauszuholen, daher gibt es Konfliktpunkte, aber im Allgemeinen gibt es Respekt. bemerkt Helmut über seine Beziehung zu Wolff.

In einer so intensiven Saison kommt es natürlich zu Spannungen zwischen den Teams. Aber es wäre interessant gewesen, die Reaktion von Niki Lauda in der Saison 2021 zu sehen, wenn er noch am Leben wäre.

