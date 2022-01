Was ist Wordle? So wird gespielt

Sprengen die grünen und gelben Kacheln Ihren Newsfeed? es ist Wortle, ein legitimes neues, schnörkelloses Wortspiel, das die Nation fegt.

Das täuschend einfache Spiel hat sich in die neueste Obsession des Internets katapultiert. Von 90 täglichen Spielern im November 2021 auf 300.000 Anfang Januar, auf rund 2 Millionen am vergangenen Wochenende, laut Der Wächter, Wordle verzauberte die Welt.

Wordle wurde vom Software-Ingenieur Josh Wardle – ja, sogar der Titel ist ein Wortspiel – für seinen Partner, der gerne Wortspiele spielt, während er sich auf der Couch zusammenrollt. Schließlich machte er das Projekt öffentlich und es explodierte.

„Es ist etwas, das Sie ermutigt, drei Minuten am Tag zu verbringen“, sagte er Die New York Times. „Er will nicht mehr von deiner Zeit als das.

Wie man Wordle spielt:

Sie beginnen, indem Sie ein Wort mit fünf Buchstaben auswählen und es in das Raster eingeben. Ein falscher Buchstabe wird grau hervorgehoben, während ein richtiger Buchstabe gelb wird und wenn der Buchstabe an der richtigen Stelle ist, wird er grün. Sie haben sechs Versuche, das Wort zu erraten. Je weniger Versuche, desto besser!

Das Spiel ist eine Kombination aus Intelligenz und purem Glück. Wardle hat eine Möglichkeit für Spieler geschaffen, ihre farbigen Quadrate zu kopieren und einzufügen, ohne das Wort auf Twitter preiszugeben, wo Tausende von Menschen täglich ihre Ergebnisse teilen.

Es gehört zu Recht zum Alltag vieler Menschen. Wordle veröffentlicht alle 24 Stunden ein neues Spiel – der Nachteil, dass Sie nur einmal am Tag spielen können – auf seiner Website. Die helle Seite ? Keine Pop-up-Werbung, keine Anmeldung erforderlich und nichts zu bezahlen.

Wie bei allem, was in die Welt eindringt, haben Social-Media-Nutzer das Internet mit urkomischen Memes überflutet, um ihre Besessenheit vom Spiel zu feiern.

„Die Spitze des Lösens von #Wordle in zwei Hälften, gefolgt vom Ende des Nichterreichens von nichts im Leben ist wirklich wichtig“, twitterte ein besessener Fan.

„Wenn du nur 18 Minuten vom nächsten #wordle entfernt bist“, fügte ein anderer Anhänger hinzu.

Dann gibt es natürlich ab und zu einen Scooge, der es satt hat, die Posts aller darüber zu sehen.

Aber worauf wartest du? Gehen Sie spielen, aber wir haben Sie gewarnt: Es macht süchtig!

