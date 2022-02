China veröffentlicht Video von Raumfahrzeugen, die zum Mondneujahr den Mars umkreisen

Chinas erster Mars-Orbiter, Tianwen-1, zeigt seine Reise um den Roten Planeten in einem kürzlich veröffentlichten Selfie-Video vor dem chinesischen Neujahrsfest. Der kurze Auszug, wurde am Montag von der National Space Administration of China veröffentlichtzeigt einen Großteil des Raumfahrzeugkörpers, der Motoren und der Solarpanels, die durch den Weltraum sausen, wobei Teile der Marsoberfläche im Hintergrund erscheinen.

Seit knapp einem Jahr umkreist der Orbiter Tianwen-1 den Mars. Nach dem Start aus China im Juli 2020das Fahrzeug Februar 2021 in die Umlaufbahn des Planeten eingeführt. Das Raumschiff ist Chinas erste Mission, die erfolgreich die Umlaufbahn des Roten Planeten erreicht hat, was die Nation zu einem der wenigen Länder macht, die den Mars mit Robotern erkunden. Tianwen-1 kam mit einem Lander und einem Rover zum Mars, beide landeten im Mai letzten Jahres erfolgreich auf der Planetenoberfläche.

Chinas Marssonde Tianwen-1 schickte am Montag, dem Vorabend des chinesischen Neujahrsfests, Grüße an das chinesische Volk mit atemberaubendem Videomaterial, das von einer Kamera auf ihrem Orbiter aufgenommen wurde, um Selfies über dem roten Planeten zu machen https://t.co/6lCYTk7zEf pic.twitter.com/GfSe3tBZEJ – China Xinhua News (@XHNews) 31. Januar 2022

Im Allgemeinen ist China ziemlich undurchsichtig, wenn es um seine Raumfahrtmissionen geht, und veröffentlicht nur begrenzte Informationen über Starts und seine Raumfahrzeuge. Aber das Land hat kürzlich einige verlockende Bilder von der Tianwen-1-Mission veröffentlicht. Dies ist nicht einmal das erste Selfie von Tianwen-1. Anfang Januar nahm der Orbiter ein kleines Raumschiff mit einer Kamera an Bord heraus, der Fotos von Tianwen-1 gemacht hat mit einem sehr großen Mars im Hintergrund. Tianwen-1 nahm auch ein Bild von sich selbst auf, als es den Mars durchquerte, indem es ein anderes Raumschiff mit einer darauf befindlichen Kamera startete erbeutete das in seiner Schutzhülle eingeschlossene Fahrzeug. Dieses aktuelle Video wurde von einer an Tianwen-1 angebrachten Kamera aufgenommen.

Raumschiff-Selfies sind seit Jahrzehnten ein reizvoller Aspekt von Weltraummissionen im Fahrzeug. Die verschiedenen Mars-Rover der NASA, darunter Curiosity und AusdauerSie schuf wunderschöne Selfie-Mosaike von sich und der Marslandschaft. Der chinesische Rover auch machte ein Foto von sich auf der Marsoberfläche nach der Landung im letzten Jahr. Als die NASA ihren Insight-Lander auf dem Mars landete, schickte die Weltraumbehörde außerdem zwei kleine Satelliten, die das Fahrzeug begleiteten. Einer von ihnen hat auch ein Selfie von sich im Weltraum mit dem Mars im Hintergrund aufgenommen.