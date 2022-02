Die Verletzungen von Dominic Thiem gehen mit einer weiteren explosiven Ankündigung weiter

Dominic Thiem hat eine schwierige ATP-Saison 2021 hinter sich. Der Österreicher verletzte sich während des Rasenturniers auf Mallorca am Handgelenk und konnte den Rest der Saison nicht spielen, da er sich Ende letzten Jahres von einer Operation erholt hatte.

Gerade als es für den Österreicher gut aussah, auf die diesjährige ATP Tour zurückzukehren, schien er auf eine weitere Hürde gestoßen zu sein. Thiem, der beim ATP-250-Event in Cordoba auf Sand zurückkehren sollte, hatte im Training Schmerzen zwischen den Knöcheln seiner rechten Hand.

Dominic Thiem zieht sich vom ATP-250-Sand-Event in Cordoba zurück

Infolgedessen entschied sich Thiem, sich von der Veranstaltung zurückzuziehen. Eine offizielle Nachricht von Thiem wurde vom Social-Media-Konto von Cordoba Open geteilt.

„Es tut mir sehr leid, aber ich muss bekannt geben, dass ich mich in den letzten Tagen von ATP in Cordoba zurückziehen werde. Ich erlitt eine kleine Verletzung zwischen meinen Gelenken, eine kleine Dehnung in meinen Bändern. Positiv ist, dass das Handgelenk vollkommen in Ordnung ist. Aber meine Hand tut weh. Außerdem fehlt es an Übung. Also muss ich mich zurückziehen. Ich bin sehr traurig. Ich komme wieder, wenn ich 100% fit bin.

Aus den Worten von Thiem scheint klar zu werden, dass er weiterhin zuversichtlich ist, in Zukunft Turniere zu spielen und etwas Ruhe braucht, um wieder ins Spiel zu kommen.Auch der US-Open-Champion von 2020 hatte gegen Ende des Jahres 2021 ein ähnliches Problem.

Thiem muss noch eine Entscheidung über sein Streben nach dem südamerikanischen Swing treffen

Dominic meldete sich für das Exhibition-Event in Abu Dhabi an, um sich auf seine Kampagne 2022 vorzubereiten.Ein paar Tage vor dem Mubadala-Event gab Thiem seine Entscheidung bekannt, das Turnier nicht zu spielen, und beschloss schließlich, das Turnier ebenfalls zu überspringen.’Australian Open.

Tennis – ATP Masters 1000 – Italian Open – Foro Italico, Rom, Italien – 13. Mai 2021 der Österreicher Dominic Thiem in Aktion während seines dritten Rundenspiels gegen den Italiener Lorenzo Sonego REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Sandplatzturniere schienen für Thiem eine ideale Möglichkeit zu sein, sein Comeback mit Blick auf die French Open im Mai zu inszenieren. Nach der Umkehrung von CórdobaBleibt abzuwarten, ob der Österreicher seine südamerikanische Swing-Reise fortsetzt oder nach Hause zurückkehrt und sich entscheidet, im März beim Indian Wells Event zu spielen.