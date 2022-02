Biden bezeichnet Katar als wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten

Der drohende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist die unmittelbare Sorge für Herrn Biden, der versucht, die Einheit mit den europäischen Verbündeten Amerikas aufrechtzuerhalten, obwohl er Sanktionen gegen Russland androht, falls Präsident Wladimir V. Putin beschließt, einzumarschieren.

Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, dass Russland den Erdgasfluss nach Europa einschränken könnte, könnten diese Einheit untergraben, und Beamte des Weißen Hauses haben gesagt, dass sie mit anderen Nationen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um den europäischen Führern Zusicherungen zu geben, falls dies geschehen sollte.

In einer Verlesung des Treffens von Herrn Biden mit dem Emir am Montagabend bezog sich das Weiße Haus nicht ausdrücklich auf die Situation in der Ukraine.

„Gemeinsam bekräftigten sie ihr gemeinsames Interesse an der Förderung von Sicherheit und Wohlstand in der Golfregion und der gesamten Region des Nahen Ostens, der Gewährleistung der Stabilität der globalen Energieversorgung, der Unterstützung der Menschen in Afghanistan und der Stärkung der Handels- und Investitionszusammenarbeit“, heißt es in der Anzeige.

Im Fall von Katar hofft Herr Biden auch, die Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen zu vertiefen. In seiner Rede am Montag begrüßte der Präsident eine Ankündigung des Vorstandsvorsitzenden von Qatar Airways über einen 34-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf von Flugzeugen von Boeing. Herr Biden sagte, der Deal würde Zehntausende von Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten unterstützen.

Gemäß den Bedingungen des am Montag bekannt gegebenen Deals wird Qatar Airways ein neues Superfrachtflugzeug von Boeing kaufen, den Frachter 777-8. Stan Deal, CEO von Boeing Commercial Airplanes, sagte in einer Ankündigung im Weißen Haus: „Die Entscheidung von Qatar Airways für das effiziente 777-8-Frachtflugzeug ist ein Beweis für unser Engagement, Frachtflugzeuge mit marktführender Kapazität, Zuverlässigkeit und Effizienz bereitzustellen. ”

Akbar Al Baker, Vorstandsvorsitzender der Qatar Airways Group, nannte es den Start des „bedeutendsten neuen Frachtflugzeugs seit einer Generation“.