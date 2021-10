China gibt an, in der Provinz Fujian gegenüber von Taiwan Strandlandungsübungen abgehalten zu haben

Das demokratisch regierte Taiwan, das von China als sein eigenes Territorium beansprucht wird, beschwerte sich über den verstärkten militärischen und politischen Druck von Peking, es zu zwingen, die chinesische Herrschaft zu akzeptieren, einschließlich Massive Einfälle der Luftwaffe in die Identifikationszone der taiwanesischen Luftverteidigung.

Die offizielle Tageszeitung der Volksbefreiungsarmee sagte in einem kurzen Bericht auf ihrem Weibo-Microblogging-Konto, dass die Übungen “in den letzten Tagen” im südlichen Teil der Provinz Fujian durchgeführt worden seien.

An der Aktion waren “Schock”-Truppen, Pioniere und Bootsspezialisten beteiligt, fügte die chinesische Militärzeitung hinzu. Die Truppen wurden “in mehrere Wellen aufgeteilt, um den Strand zu übernehmen und Kampfaufgaben in verschiedenen Phasen auszuführen”, fügte er hinzu, ohne weitere Details zu nennen.

Es zeigte ein Video von Soldaten in kleinen Booten, die einen Strand stürmten, Rauchgranaten warfen, Stacheldraht durchbohrten und Gräben in den Sand gruben.

An den Übungen schien eine kleine Anzahl von Soldaten beteiligt zu sein.

Das Wetter war klar und die See ruhig, was darauf hindeutet, dass die Übung am Montag nicht stattfand, da der Süden Fujian derzeit von einem tropischen Sturm betroffen ist, der zwischen Taiwan und den Philippinen zieht.

Fujian wäre aufgrund seiner geografischen Nähe ein wichtiger Startplatz für jede chinesische Invasion in Taiwan.

China führt regelmäßig Militärübungen entlang seiner Küste sowie im umstrittenen Südchinesischen Meer durch.

Taiwan hat Chinas Zwangstaktiken angeprangert und angekündigt, sich im Falle eines Angriffs selbst zu verteidigen.