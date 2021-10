Samsung versucht in einem neuen Testvideo zu beweisen, dass seine faltbaren Telefone widerstandsfähig sind

Samsung teilt neue Details darüber mit, wie es die Haltbarkeit des Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 testet. Dies lässt uns vermuten, dass dies ein Versuch sein könnte, die Befürchtungen über die jüngsten Berichte über Risse auf den Galaxy Z Flip 3-Bildschirmen zu zerstreuen.

In einem Video Veröffentlicht am seine Webseite, präsentiert Samsung vier separate Tests. Einer hat die Telefone in einer Klimakammer, in der Samsung die Telefone in verschiedenen Klimazonen testet, um sicherzustellen, dass sie noch funktionieren. Ein weiterer Test hüllt die Telefone in Wasser ein. Einer testet mit einem Roboterarm die Leistung des S Pen auf dem Z Fold 3. Ein vierter Test biegt die beiden Telefone immer wieder.

Samsung hat seine Stresstests in der Vergangenheit gezeigt

Samsung hat seine Stresstests in der Vergangenheit gezeigt – ein Video ab 2012 zeigte zum Beispiel einen Roboterarsch, der auf Telefonen sitzt. Und es ist nicht nur Samsung; Apple hat seine Telefonantennentests detailliert beschrieben In Beantwortung zum “Antennagate”-Skandal des iPhone 4 und zeigte seine IPhone-Testlabor nachdem festgestellt wurde, dass das iPhone 6 anfällig für Biegungen ist.

Die am Montag vorgestellten Tests von Samsung gehen jedoch nicht speziell auf die Frage ein, warum die Displays des Z Flip 3 zu knacken scheinen. Es gibt immer mehr Berichte über Risse in der Mitte des Bildschirms, genau dort, wo sich das Scharnier des Telefons befindet. 9to5Google hatte eine besonders verstörende Geschichte 7. Oktober:

Vor kurzem habe ich mein Galaxy Z Flip 3 Testgerät nach ein paar Tagen Nichtbenutzung zurückbekommen und war schockiert, als ich sah, dass das ultradünne Glas zerbrochen war. Ich hatte das Telefon in den letzten Tagen nicht fallen lassen (nur einmal in meiner Nutzung, Wochen vorher), ich hatte es weder extremer Hitze noch Kälte ausgesetzt, ich hatte es zumindest ein paar Tage lang nicht einmal wirklich berührt, daher hat mich das zerbrochene Glas wirklich schockiert.

Ein Benutzer auf Reddit hat danach über ein ähnliches Problem gepostet weniger als drei Tage Telefonbesitz. Ein anderer sagte, sein Telefonbildschirm sei gesprungen Innerhalb von 24 Stunden. Und das Problem scheint nicht nur beim Z Flip 3 zu sein; wie erwähnt 9to5Google, Michael Fisher (alias MrMobile) sagte, er habe winzige Risse gesehen am Scharnier seiner Z Fold 2.

Eine der größten Fragen zu Samsungs Foldables war schon immer ihre Haltbarkeit, insbesondere nach dem ersten Falten. hat sich verzögert weil die Bildschirme bei den Prüfungseinheiten kaputt gingen. Die gemeldeten Probleme mit den Rissen zeigen, dass es möglicherweise immer noch Probleme gibt, die Samsung beheben muss, um sicherzustellen, dass ihre faltbaren Telefone auf lange Sicht nicht kaputt gehen.