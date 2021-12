Champions League: Lille übersteht schwierigen Start ins Achtelfinale; Sevilla, Wolfsburg ausgeschieden

Lille OSC feiert seinen Platz in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League nach einem klaren 3:1-Auswärtssieg über den VfL Wolfsburg am Mittwoch sicherte sich den ersten Platz in der Gruppe G. Red Bull Salzburg, das Sevilla besiegte, um den Sturz der Spanier in die UEFA Europa League zu sichern, wurde Zweiter in der Gruppe und qualifiziert sich auch für das Achtelfinale.

Burak Yilmaz, Jonathan David und Angel Gomes richteten in der Volkswagen Arena verheerende Schäden an, als Jonathan Ikone bei seinem möglicherweise letzten kontinentalen Auftritt mit Les Dogues zwei Tore erzielte, als der französische Meister eine beeindruckende zweite Hälfte der Gruppenphase beendete.

Nach drei Spielen hatte LOSC zweimal unentschieden und einmal verloren, nur um sich dem totalen Ausscheiden zu stellen, bevor auf einen unerwarteten 2:1-Sieg in Sevilla ein 1:0-Heimsieg über Salzburg folgte, der den Weg für ihre Überzeugung ebnete. Erfolg in Deutschland.

Nicht einmal eine späte Leistung von Renato Steffen konnte den Glanz eines denkwürdigen europäischen Abends für die Männer von Jocelyn Gourvennec löschen, als sie schickten Stirb Wolf Verpackung. Sevilla hat unterdessen die Chance, seinen Heimlauf in der UEL zu erweitern, wobei das Estadio Sanchez Pizjuan das Finale dieser Ausgabe ausrichtet.

„Wir versuchen jedes Mal, wenn wir spielen, Geschichte zu schreiben“, sagte David nach dem Spiel. „Unsere Stärke ist unser Kollektiv.“ Dies wurde von Ikone wiederholt, der auch nach Vollzeit erklärte: „Wir haben nicht aufgegeben, es gibt eine echte kollektive Stärke“.

Bei Lilles Vorwärtsmarsch geht es nicht nur um ihre Fähigkeit, ihre UCL-Ergebnisse umzukehren, denn ihre Rückkehr zur Form geht auf den November zurück, als diese acht Spiele ungeschlagene Serie in allen Wettbewerben begann. Lille hat in dieser Serie fünfmal gewonnen, davon drei auf der Straße.

Die Mastiffs haben in dieser Zeit auch im Stade Rennais gewonnen und obwohl die Unentschieden gegen Angers, SCO und FC Nantes nicht sehr attraktiv waren, haben sie die Fäulnis gestoppt und ein Punkt bei AS Monaco war auch eine respektable Beute, wenn es um die Meisterschaft geht.

Mit nur drei Punkten zwischen Lille auf Platz 11 und OGC Nizza auf Platz vier und David, dem kanadischen Meister, der in dieser Saison bereits mit 11 Toren die Torschützenliste anführt, sieht es so aus, als würden dem Titelverteidiger bessere Zeiten bevorstehen.

Die Finanzlage ist noch immer heikel, aber mit günstigeren Zahlen als zur gleichen Zeit im letzten Jahr, als der Präsident der Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, zwangsweise abgelöst wurde. Es wird wieder nachhaltiger.

Es bleibt abzuwarten, ob Ikone der einzige große Start in diesem Winter ist, da die Fiorentina den Franzosen zu einem Vertrag verpflichten wird, bei dem der Trainingsverein Paris Saint-Germain von einer zukünftigen Transferklausel in seinem Vertrag profitieren wird. Aber auch Renato Sanches und Sven Botman sind gefragt. Allein Ikone könnte wegen des finanziellen Glücks nun ausreichen, um an die Spitze der Gruppe zu klettern, PSG vertritt auch Frankreich in der Schlussphase.

Für Salzburg schrieben sie als erste österreichische Mannschaft Geschichte, die das Achtelfinale erreichte, während Sevilla weiß, dass sie beim Aufstieg in die Europa League, die sie sechsmal gewonnen haben, nur schwer zu schlagen sein werden.

Es ist jedoch wie bei Wolfsburg wohl eine dringend notwendige Rückkehr, sich auf die Bundesliga zu konzentrieren, da Europa und der DFB-Pokal für diese Saison bereits weg sind und die Stabilität nach der turbulenten Ablösung von Mark Van Bommel durch Florian Kohfeldt erforderlich ist. Gruppe G hielt die Dinge bis zum Ende spannend und lieferte das Drama, das wir uns von einer Gruppe erhofft hatten, die jeden vor den letzten 90 Spielminuten hätte vorrücken sehen können.