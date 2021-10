Adeyemi in Liverpool, Kessie in Manchester United

Red Bull Salzburg behält seine guten Sachen nicht lange, und Liverpool versucht möglicherweise, die letzten Exporte des österreichischen Klubs zu ergattern.

Naby Keita, Sadio Mane und Takumi Minamino gehören zu den Liverpooler Spielern, die vor Anfield einige Zeit in Salzburg verbracht haben.

Und es fällt schwer, die Stars aufzuzählen, die den Verein in den letzten Spielzeiten für viel Geld verlassen haben: Erling Haaland, Dayot Upamecano, Patson Daka, Dominik Szoboszlai, Enock Mwepu und Hee-chan Hwang darunter.

Das Letzte? Nun, er ist mit einer Reihe von Vereinen verbunden, darunter der Merseyside Red Group.

Adeyemi in Liverpool

Karim Adeyemi ist ein 19-Jähriger, der in dieser Saison bisher für Salzburg große Zahlen erzielte und in 16 Spielen elf Tore erzielte, darunter ein Doppelpack in der Champions League gegen den französischen Meister Lille.

Berichten zufolge haben Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig bereits Vertreter von Adeyemi wegen eines Transfers kontaktiert.

Adeyemi hat in seiner einzigen A-Nationalmannschaft für Deutschland gegen Armenien in einem WM-Qualifikationsspiel im September 2022 ein Tor erzielt.

Er war in einem sehr zarten Alter zwischen 2010-12 bei den Bayern. Der gebürtige Münchner mag die Allianz Arena zu verlockend finden, aber auch Anfield und Jürgen Klopp bilden eine verlockende Kombination.

Kessie bei Manchester United

Franck Kessie ist seit mehreren Saisons in mehreren Teams eine Kraft, aber der AC Milan-Mann zögert Berichten zufolge mit einem neuen Deal und alarmiert einige der größten Namen im Spiel.

Manchester United ist einer von ihnen, aber Barcelona und Paris Saint-Germain sind Berichten zufolge auch bereit, Milan im Januar Geld anzubieten, da die Mannschaft der Serie A versucht sein könnte, alles zu nehmen, was sie können, anstatt es im Juni kostenlos laufen zu lassen.

Kessie wird im Dezember 25 Jahre alt und befindet sich in seiner dritten Saison bei Milan, nachdem sie zwischen 2017 und 2019 bei Atalanta für Aufsehen gesorgt hatte.

Die Torbilanz des Elfenbeiners lässt die Augenbrauen hochziehen, aber es ist wichtig zu wissen, dass er ein guter Elfmeterschütze ist. Der feurige Mittelfeldspieler hat eine sehr gute Passreichweite und hat keine Angst, in Zweikämpfen stecken zu bleiben.

