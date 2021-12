Mann in Paris im Zusammenhang mit der Ermordung Khashoggis festgenommen

PARIS – Eine Person im Zusammenhang mit der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi . festgenommen In einem Pariser Flughafen sei der Gesuchte nicht gefunden und freigelassen worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

„Am Ende seiner Haft wurde er freigelassen“, fügte die Erklärung hinzu, die über sein Büro an NBC News weitergegeben wurde. Er erklärte nicht, wie oder warum die Behörden den falschen Mann festnahmen.

Die Nachricht kommt, nachdem zwei Beamte, die kurz vor der Untersuchung standen, NBC News am Dienstag mitteilten, dass ein 33-jähriger Mann saudischer Herkunft namens Khalid Alotaibi im Zusammenhang mit der Ermordung von Khashoggi bei der Grenzkontrolle am Flughafen Charles de Gaulle festgenommen wurde. Seine Passkontrolle wies auf eine Interpol Red Notice auf seinen Namen hin, die von türkischen Behörden ausgestellt wurde, hieß es.

Ein Khalid Alotaibi wird vom Finanzministerium als einer von 17 Saudis aufgeführt sanktioniert 2018 für ihre Rolle bei der Ermordung von Khashoggi, einem Washington Post-Reporter und Kritiker von Kronprinz Mohammed bin Salman, dem De-facto-Herrscher von Saudi-Arabien.

Im Februar veröffentlichte die Biden-Regierung einen Geheimdienstbericht, in dem festgestellt wurde, dass Kronprinz Mohammad bin Salman die Ermordung von Jamal Khashoggi genehmigt hat. Anadolu Agency / über Getty Images

Dienstag, die saudi-arabische Botschaft in Frankreich eine Erklärung abgegeben behauptet, dass Medienberichte „ungenau“ seien und dass die festgenommene Person „keine Verbindung“ zum „Fall Khashoggi“ habe.

„Die saudische Botschaft wartet auf ihre sofortige Freilassung“, heißt es in der Erklärung. Das saudische Justizsystem habe Urteile gegen die Verantwortlichen für den Mord an dem Journalisten gefällt und sie verbüßen ihre jeweiligen Haftstrafen.

Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz begrüßte die Festnahme am Dienstag. Twitter-Beitrag dass „Frankreich ihn wegen seines Verbrechens vor Gericht stellen oder ihn an ein Land ausliefern sollte, das in der Lage und willens ist, ihn wirklich zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen“.

Die Verhaftung erfolgte, als der Kronprinz sich dafür einsetzte, die Erzählung um seine verunstaltete Führung zu ändern und die saudische Geschichte von Khashoggi zu ändern.

Die grausame Ermordung des Reporters der Washington Post im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018 hat die Welt entsetzt und den Ruf des Kronprinzen als Modernisierer und Person, mit der westliche Regierungen zusammenarbeiten könnten, getrübt.

Die jüngste Wendung kommt nur wenige Tage, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron nach Khashoggis Ermordung als erster großer westlicher Führer das Königreich besucht hat – ein Putsch für den Kronprinzen.

Diese Woche ist der De-facto-Führer in Tour durch die Golfstaaten die laut Beobachtern im Nahen Osten darauf abzielt, sich als regionaler Führer und gern gesehener Gast am Golf zu präsentieren. Am Sonntag posierte er für Medien auf der ganzen Welt und strahlte vor einem bissigen Grand Prix von Saudi-Arabien.

Nachdem die saudische Regierung zunächst jede Beteiligung an der Ermordung von Khashoggi bestritten hatte, gab sie schließlich zu, dass er im Konsulat getötet wurde, sagte jedoch, er sei versehentlich gestorben, als das Team versuchte, ihn aus seiner Kraft auszuliefern.

Die Saudis sagten, das Team habe unabhängig gehandelt und der Kronprinz habe keine Beteiligung in seinem Tod. Aber im Februar hat die Biden-Administration einen Geheimdienstbericht veröffentlicht der zu dem Schluss kam, dass der Kronprinz seine Ermordung genehmigte.

Der Kronprinz sagte 2019, er habe „volle Verantwortung„Weil es unter seiner Aufsicht geschah, aber er bestritt, Khashoggis Ermordung angeordnet zu haben.

Nancy Ing berichtete aus Paris; Saphora Smith berichtete aus London.