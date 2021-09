“Wenn sich die Menschen nicht durch vereintes Handeln erheben und ihre Regierung übernehmen, werden sie feststellen, dass ihre Regierung sie übernommen hat.

John Calvin Coolidge, der 30. Präsident der Vereinigten Staaten, war ein Mann, der in einer Zeit zunehmender staatlicher Interventionen die Idee der Selbstverwaltung unterstützte.

In Hillsdale, wo „Studenten durch Bildung zur Selbstverwaltung gelangen“, gehört ein Staatsmann, der die Macht der Bundesregierung dramatisch reduziert hat, zu den Patrioten auf dem Liberty Walk.

Coolidge wurde am 4. Juli 1872 in dem kleinen Dorf Plymouth Notch in den Green Mountains von Vermont geboren, wo er auf der Familienfarm arbeitete.

Nachdem er ein erfolgreicher Anwalt in Massachusetts geworden war, begann er in den politischen Reihen aufzusteigen. Er wurde in nur 10 Jahren vom Bürgermeister zum Senator des Staates zum Gouverneur.

Er war 1921 Vizepräsident, dann Präsident nach dem plötzlichen Tod von Warren G. Harding im Jahr 1923. Er wurde bei seinem Vater, einem Notar, im Wohnzimmer des Gehöfts in Plymouth Notch bei Licht vereidigt. einer Petroleumlampe. Dieser bescheidene Anfang spiegelte seine dienende Haltung gegenüber der Präsidentschaft wider.

Coolidges Arbeit im Büro trug zur boomenden Wirtschaft der Goldenen Zwanziger bei. Während seiner Präsidentschaft half Coolidge, die Staatsverschuldung von 22,3 Milliarden Dollar auf 16,9 Milliarden Dollar zu senken, wobei die Steuersätze sanken und die meisten Amerikaner keine Bundessteuern zahlten. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 70 % und einem Anstieg der Realeinkommen der Arbeitnehmer um 22 % explodiert. Nach Angaben der Coolidge Foundation lag die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt bei nur 3,3%.

Obwohl nicht so bekannt wie die ehemaligen Präsidenten George Washington oder Abraham Lincoln, kämpfte Coolidge in unpopulären Zeiten für Freiheit und Selbstverwaltung.

Der Politprofessor von Hillsdale, Mickey Craig, nannte ihn “den letzten verfassungsmäßigen Präsidenten”.

Coolidge plädierte in seiner Rede „Autorität und Religionsfreiheit“ von 1924 an die Holy Name Society in Washington, DC, für die Bewahrung der ursprünglichen Auslegung der Verfassung.

„Die Verfassung aufrechtzuerhalten, die Gesetze einzuhalten, bedeutet, unserer eigenen höheren Natur treu zu sein“, sagte Coolidge. „Das ist der Weg und der einzige Weg zur Freiheit. Ihnen zu widerstehen und sie zu verletzen, bedeutet, zu Feinden unserer selbst und zu Werkzeugen unserer eigenen Zerstörung zu werden. ”

Coolidge erkannte, dass alle Menschen gleich geschaffen und mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. Als Armee-Sgt. Charles Gardner schrieb an Coolidge und protestierte gegen die Nominierung von Dr. Charles H. Roberts durch die Republikaner, einem schwarzen Zahnarzt, Kandidat für den 21. Kongressbezirk von New York, Coolidge verteidigte Roberts.

“Der Vorschlag, einer so großen Gruppe unserer Bevölkerung wie People of Color jegliches Maß ihrer vollen politischen Rechte zu verweigern, ist ein Vorschlag, der, wie auch immer er in anderen Kreisen aufgenommen werden könnte, von jemandem, der sich für das Leben verantwortlich fühlt, nicht zugelassen werden kann zu den Traditionen und zur Wahrung der Prinzipien der Republikanischen Partei “, sagte er.

Während seiner Eröffnungsrede im Jahr 1924 an der Howard University, einer historisch schwarzen Institution, lobte Coolidge schwarze Amerikaner, die im Ersten Weltkrieg kämpften, als “ihre Hingabe an die erhabenen Ideale unseres Landes bewiesen”.

„Der schwarze Mann hat sich als die gleiche Art von Bürger gezeigt, die von der gleichen Art von Patriotismus bewegt wird wie der weiße Mann“, sagte er.

Auch im Bildungsbereich hatte Coolidge einiges zu bieten.

„Ein geschulter Geheimdienst kann viel tun, aber Moral, Charakter und religiöser Glaube sind durch nichts zu ersetzen“, sagte er am 4. Juli 1924.

“Silent Cal” war bescheiden, bis zu dem Punkt, dass er sich entschied, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren, selbst wenn die Unterstützung im Überfluss vorhanden war. Aber seine ruhige Natur hielt ihn nicht davon ab, die Freiheit hartnäckig zu verteidigen.

Coolidge ist nicht nur eine Figur der politischen Freiheit, sondern auch der wirtschaftlichen Freiheit.

Amity Shlaes ist eine syndizierte Kolumnistin für Bloomberg und Autorin des Buches “Coolidge”, das in den Hillsdale Imprimis geschrieben wurde über den wirtschaftlichen Erfolg von Coolidge.

„Die Konservativen sehnen sich nach einem weiteren Ronald Reagan. Aber ist Reagan das richtige Vorbild? Sie sagte. „Coolidge behielt einen Haushaltsüberschuss und verließ das Amt mit einem kleineren Budget, als er geerbt hatte. ”

Dies macht Coolidge zu einer angesehenen Persönlichkeit in österreichischen Wirtschaftskreisen; Während Hillsdale-Professoren wie der Wirtschaftsprofessor Gary Wolfram Franklin Delano Roosevelt oft kritisieren, loben sie Coolidge für sein unerschütterliches Engagement für kleine Unternehmen und die Unterstützung des freien Marktes.

Coolidge fügte eine Schicht amerikanischer Geschichte hinzu, die auf dem Campus von Hillsdale nicht vertreten war: Kein Amerikaner auf dem Liberty Walk hatte von 1891 bis 1969 ein Amt inne.

In einer Zeit, in der progressive Kräfte wie Woodrow Wilson grundlegende Dokumente wie die Verfassung in Frage stellten, hat Coolidge fest an seiner Überzeugung festgehalten, dass Freiheit für das Streben nach Glück unerlässlich ist.

Fügen Sie diesen wahren Verteidiger der Freiheit zum Liberty Walk hinzu.