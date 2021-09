Feiern Sie dieses Wochenende den Herbst bei diesen Musik- und Essensfestivals in El Paso

Das Herbstwetter ist da und die Herbstfeste auch. So viel zu tun, so wenig Wochenende, um es zu tun!

Wenn Food- und Musikfestivals Ihre Marmelade sind, dann ist dieses Wochenende genau das Richtige für Sie. Von Wein und Blues bis hin zu Country-Musik und indischer Küche stehen fünf festliche Veranstaltungen mit Beats und Gerichten zur Auswahl. Und wenn Sie Lust auf die Fahrt haben, können Sie sogar den Herbst in den Bergen von New Mexico begrüßen.

El Paso Festwagenfest

Entdecken Sie die indische Küche, Kultur und Tradition am Samstag, 2. Oktober 2021, in der Innenstadt. Das Festival umfasst eine traditionelle Festwagenparade sowie authentisches indisches Essen, Musik und Unterhaltung. Alle Aktivitäten, Essen und Shows sind kostenlos. Mehr Details

Herbsternte Weinfest

Das Weingut La Viña in La Union feiert seine Herbsternte mit dem passend benannten Herbsternte-Weinfest am Samstag und Sonntag, dem 2. und 3. Oktober.

Mehr als 20 Weine aus dem Weinberg stehen zur Verkostung, Verkostung, Verkostung und zum Kauf bereit. Tägliche Live-Musik von Bands und Musikern aus der Gegend von El Paso, lokale Kunsthandwerker und “köstliche Südwestküche” gehören ebenfalls zum Wochenend-Mix. . Mehr Details

Westfest

Wenn Sie Country-Musik und Double-Step lieben, ist diese Baseball-Party in Texas-Größe genau das Richtige für Sie am Samstag. Sie können im Park feiern und zum Diamanten zu Musik von Cody Johnson, den Powell Brothers und anderen tanzen. Mehr Details

Grenzstadtmusikfestival

Der Ascarate Park wird am Samstagabend eine Reihe von lateinamerikanischen Künstlern und Musik beherbergen. Die mexikanische Rockband Kinky, das DJ-Duo Tom & Collins und Nortec: Bostich + Fussible sind einige der Bands, mit denen man tanzen und singen kann. Mehr Details

Apfelfest

Nichols Ranch und Obstgärten Facebook

Familien, die den Herbst mit einem kompletten Tapetenwechsel in den Bergen des südlichen New Mexico begrüßen möchten, können dies bei einem Tagesausflug zum Apple Festival auf der Nichols Ranch und den Orchards in La Luz, etwa 20 Minuten von Alamogordo, tun.

Die zweitägige Feier einer reichhaltigen Apfelsaison bietet am Samstag und Sonntag, den 2. und 3. Oktober alles rund um den Apfel, alle Arten von Speisen und kinderfreundlichen Aktivitäten. Mehr Details