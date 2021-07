Saisonale Wohnungseinbrüche in Chenango, Delaware, Otsego Counties

Die Polizei des Staates New York meldet zwei Festnahmen, da sie mehrere Einbrüche in saisonale Häuser in den Bezirken Chenango, Delaware und Otsego untersucht.

Christopher Youngs Junior, 23, aus Maryland, New York, und John Clark, 27, aus Morris werden des Einbruchs und des Besitzes von Diebesgut angeklagt.

Foto: Bob Joseph / WNBF News (Datei)

Soldaten sagen, dass das Paar mit Einbrüchen in den Bezirken Otsego und Delaware in Verbindung gebracht wird und die Männer im Besitz von gestohlenem Eigentum gefunden wurden.

Youngs wurde gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar in das Gefängnis von Delaware County gebracht.

Clark wurde gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar in das Otsego County Jail gebracht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere Verdächtige beteiligt sein könnten.

Hausbesitzer werden aufgefordert, ihre saisonalen Eigenschaften und Rabatte zu überprüfen.

Die Staatspolizei sagte, sie suchte Rat bei der Suche nach gestohlenem Eigentum, darunter Waffen, Generatoren, Werkzeuge und andere Wertsachen.

Jeder mit Informationen kann sich unter (607) 561-7400 an die Staatspolizei in Sidney wenden.

Soldaten erinnern die Bewohner daran, dass sie sich die Seriennummern aufschreiben sollten, wenn sie Waffen oder Wertsachen haben. Dies kann dazu beitragen, gestohlene Gegenstände an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

