Burhan sagt, er werde nach dem Übergang nicht mehr Teil der sudanesischen Regierung sein | Regierungsnachrichten

Der sudanesische Armeechef General Abdel Fattah al-Burhan sagte, er werde an keiner Regierung teilnehmen, die nach einer Übergangszeit kam, und bestritt, dass die Armee für den Tod von Demonstranten verantwortlich sei, die sich gegen die militärische Machtübernahme versammelten.

Seit der Machtübernahme des Militärs am 25. Oktober haben landesweite Proteste gegen den Putsch stattgefunden, die jedoch auf tödliches Vorgehen gestoßen sind.

Nach Angaben des Sudanesischen Unabhängigen Zentralen Medizinischen Komitees wurden mindestens 14 Demonstranten getötet und etwa 300 verletzt.

„Es ist unser Versprechen – ein Versprechen, das wir uns selbst, dem sudanesischen Volk und der internationalen Gemeinschaft gegeben haben –, dass wir uns verpflichten, den demokratischen Übergang abzuschließen, Wahlen pünktlich abzuhalten und keine politischen Aktivitäten einzustellen friedlich. , und innerhalb der Grenzen der Verfassungserklärung und der Teile, die nicht ausgesetzt wurden “, sagte al-Burhan in am Sonntag veröffentlichten Kommentaren gegenüber Al Jazeera.

„Wir sind entschlossen, die Macht an eine Zivilregierung mit nationaler Gerichtsbarkeit zu übergeben, und wir sind entschlossen, den Übergang von jeglicher Einmischung zu bewahren, die ihn behindern könnte“, fuhr er fort.

Al-Burhan bestritt auch, dass das Militär für den Tod von Demonstranten verantwortlich sei.

„Die sudanesische Armee tötet keine Bürger, und es gibt Untersuchungsausschüsse, die aufdecken, was passiert ist“, sagte er.

Das Interview wurde ausgestrahlt, als die Anti-Putsch-Kundgebungen in der Hauptstadt Khartum und mehreren anderen Städten fortgesetzt wurden, um den Druck auf das Militär inmitten der anhaltenden politischen Krise zu erhöhen.

Dutzende Lehrer sammelten sich vor dem Bildungsministerium in Khartum gegen die Armee. Nach Angaben der Lehrergewerkschaft wurden am Sonntag in Khartum mindestens 80 Demonstranten festgenommen. Es gab keine Berichte über Opfer.

Resul Serdar von Al Jazeera, der mit Burhan sprach, sagte, der General sagte, die Menschen hätten das Recht, friedlich zu protestieren.

„Burhan sagte, es laufen Gespräche mit politischen Parteien und Persönlichkeiten, darunter dem abgesetzten Premierminister Abdalla Hamdok. [regarding] einen Konsens über die Bildung einer Regierung erzielen “, sagte Serdar aus Khartum.

„Er sagte, er hoffe, trotz mehrerer Hindernisse innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Einigung zu erzielen.“

Tränengas abgefeuert, während die Proteste andauern

Am Sonntag zuvor feuerten sudanesische Sicherheitskräfte bei mehreren Anti-Putsch-Kundgebungen Tränengas ab. Demonstranten in mehreren Städten schlossen sich einem Aufruf zu zwei Tagen zivilem Ungehorsam und einer Streikkampagne an, um gegen die militärische Machtübernahme im vergangenen Monat zu protestieren.

Die Aufrufe zum zivilen Ungehorsam wurden von der Association of Sudanese Professionals (SPA) angeführt, einer Gewerkschaftsorganisation, die auch eine zentrale Rolle bei den Protesten spielte, die im April 2019 zur Amtsenthebung des langjährigen starken Mannes Omar el-Baschir führten.

„Das sudanesische Volk hat den Militärputsch abgelehnt“, sagte SPA und schwor „keine Verhandlungen, keine Partnerschaft“.

Per SMS verbreitete Aufrufe zum zivilen Ungehorsam der SPA, um die seit dem Putsch bestehenden Internetkürzungen zu umgehen.

Hunderte von Anti-Putsch-Demonstranten versammelten sich in Khartum sowie in seiner Partnerstadt Omdurman, Wad Madni im Süden und der Stadt Atbara im Norden.

„Die Autorität gehört dem Volk“, skandierten sie und „nein, nein dem Militärregime“, als sie eine „zivile Regierung“ forderten.

„Demonstranten haben die Straßen verbarrikadiert, Autoreifen angezündet, gegen das Militärregime aufgerufen und gesungen, dass die Zivilregierung die Wahl des Volkes ist“, sagte Hoda Othman, Zeuge der Proteste in Omdurman.

Die Machtübernahme durch das Militär hat internationale Verurteilungen nach sich gezogen, darunter strafrechtliche Kürzungen der Hilfe und Forderungen nach einer baldigen Rückkehr zur zivilen Herrschaft.

Al-Burhan besteht darauf, dass „dies kein Putsch war“, sondern ein Schritt, um „den Verlauf des Übergangs zu korrigieren“.

Am Sonntag führte eine hochrangige Delegation der Arabischen Liga separate Gespräche mit al-Burhan und dem gestürzten zivilen Führer Abdalla Hamdok über „die Bedeutung der militärisch-zivilen Partnerschaft“ und Möglichkeiten zur „Lösung der Probleme. Meinungsverschiedenheiten“.

Hamdok, der in seiner Residenz in Khartum weiterhin unter Hausarrest steht, hat darauf bestanden, im Zusammenhang mit dem Putsch festgenommene Regierungsbeamte und Politiker freizulassen. Er wolle auch „Garantien“, dass das Militär zu den Vereinbarungen zur Machtaufteilung vor dem Putsch zurückkehren werde, sagte der Beamte.

Das Militär hat am Donnerstag vier zivile Regierungsmitglieder freigelassen, wichtige Beamte bleiben jedoch in Haft.