New Horizons wird ein eigenes Black Friday-Event haben

Falls Du es verpasst hast, ein aktuelles kostenloses Update zum Animal Crossing: Neue Horizonte hat dem beliebten Videospiel eine ganze Reihe von Inhalten hinzugefügt. Die Liste der neuen Inhalte ist zu lang, um ins Detail zu gehen, aber vor allem brachte das Update ein Upgrade für das Museum mit Brewster, Gyroids und mehr. Und das berücksichtigt noch nicht einmal den kostenpflichtigen DLC, Glückliches Heimatparadies. Und es sieht so aus, als gäbe es noch mehr zu entdecken, da die Spieler ein scheinbar kommendes Black Friday-Event im Spiel entdeckt haben.

Wie detailliert von Nintendo Life, ein neues Ereignis namens „Nook Friday“ wurde von Spielern entdeckt, während sie mit Daten auf der Nintendo Switch spielten, um in die Vergangenheit zu reisen und einen Blick darauf zu werfen, was an einem bestimmten Datum im Videospiel passiert. Nook Friday wird anscheinend am 26. November beginnen und bis zum 30. November laufen und die tatsächlichen Black Friday-Verkäufe widerspiegeln, indem Rabatte im Ingame-Shop angeboten werden.

Laut Bericht werden die Artikel mit 30% Rabatt erhältlich sein. Es gibt jedoch keine Garantie, dass ein bestimmter Artikel während dieser Zeit verfügbar ist. Da diese Informationen von Personen stammen, die Daten auf Konsolen manipulieren, ist es auch möglich, dass andere Aspekte des Ereignisses nicht sofort klar sind. Wie auch immer, Nook Friday scheint auf jeden Fall echt zu sein und es scheint sicherlich ab dem 26. November zu passieren.

Wie oben erwähnt, das letzte große kostenlose Update für Animal Crossing: Neue Horizonte neben dem Glückliches Heimatparadies Beide DLCs sind jetzt verfügbar. Im Allgemeinen, Animal Crossing: Neue Horizonte selbst ist derzeit für die Nintendo Switch verfügbar. Es erhält weiterhin etwas unregelmäßig neue Updates, obwohl es sich meistens erst um saisonale und ähnliche Artikel handelte. Sie können sich beraten alle unsere früheren Animal Crossing-Franchise-Berichterstattung hier.

Freust du dich auf das neue Nook Friday-Event in Animal Crossing: Neue Horizonte? Hast du das Videospiel nach dem neuen Update und dem veröffentlichten DLC gespielt? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder melde dich direkt auf Twitter unter @rollinbischof um über alles zu sprechen, was mit Spielen zu tun hat!