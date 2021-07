Britney Spears plant “offiziell in den Ruhestand zu gehen”, sagt der langjährige Manager

Letzten Monat (23. Juni) sagte Britney Spears vor dem Gericht in Los Angeles in ihrem Vormundschaftsverfahren aus und forderte die Beendigung des 13-jährigen Rechtsvergleichs, nachdem sie jahrelang von ihrem Vater Jamie Spears missbraucht worden war. Nach dem Zeugnis, a neuer Bericht sprechen New-YorkerJia Tolentino von Spears enthüllte weitere Details über die Vormundschaftsregelung von Spears – und enthüllte, dass ihre sozialen Medien von einem zehnköpfigen Managementteam kontrolliert werden und dass Spears 911 anrief, um sich als Opfer von Vormundschaftsmissbrauch zu melden.

Nun sagte der langjährige Spears-Manager Larry Rudolph, der Sänger plane, “offiziell zurückzutreten”.

Rudolph, der Spears seit Mitte der 90er Jahre leitet, enthüllte die Pläne von Spears in seinem eigenen Rücktrittsschreiben, das an Jamie Spears und Britneys Betreuerin Jodi Montgomery gerichtet war. Dem Brief zufolge beschloss Rudolph, nach der Ankündigung von Spears’ Rücktritt zurückzutreten.

„Es ist über zweieinhalb Jahre her, dass Britney und ich uns das letzte Mal kommunizierten, als sie mir mitteilte, dass sie eine unbefristete Arbeitspause einlegen möchte. Heute früh habe ich erfahren, dass Britney ihre Absicht bekundet hat, offiziell in den Ruhestand zu gehen “, sagte Rudolph, der erklärte, dass er keine Rolle bei der Vormundschaft oder deren Betrieb spielte. “Als Manager denke ich, dass es im besten Interesse von Britney ist, dass ich aus ihrem Team zurücktrete, da meine professionellen Dienste nicht mehr benötigt werden.”