Chris Pratt und Arnold Schwarzenegger teilen ein besonderes „Verständnis“ ihrer „Arbeit“

Chris Pratt und sein Stiefvater Arnold Schwarzenegger haben viel mehr gemeinsam als Katherine Schwarzenegger Pratt. Beide sind große Hollywood-Filmstars. Und wenn er über die Arbeit spricht, sagt Pratt, versteht Schwarzenegger das total.

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt | Rich Polk / Getty Images für Disney

Chris Pratt fühlt sich privilegiert, ein aktiver Schauspieler zu sein

In den letzten zehn Jahren hat sich Pratt zu einem der größten Filmstars Hollywoods entwickelt. Er ist der Anführer des Blockbusters Jurassic World, Beschützer der Galaxis, Rächer, und Lego Filme. Und er soll im nächsten Marvel-Film erscheinen. Thor: Liebe und Donner.

Pratt fördert derzeit sein neuestes Projekt, Der Krieg von morgen. In dem Film spielt er Dan Forester, einen Vater, der verspricht, in Zukunft einen Kampf gegen Außerirdische zu führen.

VERBUNDEN: “The Tomorrow War”: Erscheinungsdatum, Besetzung und wie man es sieht

„Der Film ist ein großartiges Action-Abenteuer, das sowohl 2021 als auch 2051 spielt“, sagte Pratt Bollywood-Star Varun Dhawan in einem Interview für Amazon Prime Video Indien. “Also tobt dieser Krieg gegen die einfallenden außerirdischen Streitkräfte, obwohl es noch 30 Jahre her ist.”

In seinem Gespräch mit Dhawan sprach Pratt auch darüber, wie weit er seit seinem Schauspieldebüt gekommen ist, als er kaum vorsprechen konnte. Und trotz all der Erfolge, die er in den letzten Jahren hatte, fühlt er sich immer noch gesegnet mit all der harten Arbeit, die er bekommt.

„Ich lese heutzutage viele Drehbücher“, sagte Pratt. “Ich bin in einer sehr privilegierten Position, in der die Leute kommen und sagen: ‘Hey, lass bitte meinen Film machen. “”

Arnold Schwarzenegger und Chris Pratt teilen ihr Verständnis des Showbusiness

Pratt ist möglicherweise mit der Tochter eines ehemaligen kalifornischen Gouverneurs verheiratet. Doch bevor sein Stiefvater in die Politik einstieg, war er einer der größten Actionstars der Welt. Und jetzt, wo Pratt selbst zu einem großen Actionhelden geworden ist, unterhalten er und Schwarzenegger mit einem einzigartigen Verständnis.

VERBUNDEN: Chris Pratt listet viele Dinge auf, die er an seiner Frau Katherine Schwarzenegger liebt

„Es ist interessant, mit ihm (Arnold Schwarzenegger) über die Arbeit sprechen zu können“, sagte Pratt zu Dhawan. „Da gibt es eine Vereinbarung. Er ist eine viel größere Ikone, als ich es jemals sein werde, und er war ein großer Teil meiner Jugend. Ich habe das Glück, ihn als Stiefvater zu haben. “

Arnold Schwarzenegger hält Chris Pratt für einen talentierten Schauspieler

Mit Filmen wie Der Terminator und Gesamter Rückruf Schwarzenegger weiß, was es heißt, ein großartiger Actionheld zu sein. Und im Interview mit Jimmy Kimmel Livelobte der Schauspieler und ehemalige Gouverneur Pratt für sein Talent und die Art und Weise, wie er Katherine behandelt.

„Der Punkt ist zunächst einmal, dass ich wirklich froh bin, dass er so ein toller Kerl ist“, sagte Schwarzenegger zu Kimmel. „Nicht nur ein sehr talentierter Typ und ein großartiger Schauspieler und ein großartiger Sohn, all das. Aber ein wirklich netter Mann und freundlich zu meiner Tochter, was für mich das Wichtigste ist.

Aber Schwarzenegger gab auch zu, dass er etwas eingeschüchtert war, als er zum ersten Mal erfuhr, dass seine Tochter mit Pratt zusammen war.

“Ich war wie überwältigt, als meine Tochter mir erzählte, dass sie mit ihm zusammen war”, sagte er. “Musst du einen Typen haben, der größer ist als ich, der größer ist als ich, der größere Filme macht als ich und all das Zeug, das mehr Geld einbringt als ich?” Was passiert hier?'”

Pratts neuer Film, Der Krieg von morgenEr streamt derzeit auf Amazon Prime Video.