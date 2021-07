Patson Daka: Fast 23 Millionen Pfund Sterling-Stürmer von Red Bull Salzburg wechselt nach Leicester | Fußballnachrichten

Red Bull Salzburg-Stürmer Patson Daka wird voraussichtlich in den kommenden Tagen seinen Wechsel nach Leicester abschließen, wobei nur die letzten rechtlichen Details seines Vertrages unterzeichnet werden.

Die österreichische Seite hat ein auf rund 23 Millionen Pfund geschätztes Angebot angenommen, und mit dem 22-Jährigen wurden nun persönliche Bedingungen vereinbart.

Ein Stürmer stand in diesem Sommer ganz oben auf der Prioritätenliste von Brendan Rodgers, und der sambische Stürmer ist zum Hauptziel von Leicester geworden, obwohl Odsonne Edouard von Celtic ebenfalls mit dem Verein verbunden ist.

Daka sagte am Wochenende gegenüber den österreichischen Medien, dass er nicht damit gerechnet habe, dass ihn jetzt etwas davon abhalten könnte, dem Kader beizutreten, der in der vergangenen Saison in der Premier League den fünften Platz belegte.

Im Gespräch mit der Krone Zeitung sagte er: “Ich werde nach England gehen und nach Leicester City ziehen.

“Ich hatte eine tolle Zeit hier, Salzburg ist meine zweite Heimat geworden. Ich werde immer gerne wieder hierher kommen, aber die Premier League war schon immer mein großer Traum.”

Im Alter von 22 Jahren passt Daka zu Leicesters Transferprofil eines talentierten jungen Spielers, von dem sie glauben, dass er sich verbessern und einen Mehrwert schaffen kann.

Er war produktiv für Salzburg und erzielte in der vergangenen Saison 34 Tore in 42 Spielen in allen Wettbewerben, darunter 27 in 28 Ligaspielen, um Salzburg zum österreichischen Titel zu verhelfen.

