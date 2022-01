Britischer Offizier der Sikh-Armee ist die erste farbige Frau, die alleine zum Südpol Ski fährt

(CNN) – Der in Großbritannien geborene Offizier der Sikh-Armee Preet Chandi war die erste farbige Frau, die eine Solo-Expedition zum Südpol absolvierte

Chandi, die in den letzten Monaten alleine und ohne Hilfe in der Antarktis Ski gefahren ist, gab am 3. Januar bekannt, dass sie in 40 Tagen 700 Meilen zurückgelegt hat.

„Ich fühle gerade so viele Emotionen“, sagte Chandi über sie Blogs.

Chandi, 32 ., bevor sie im November 2021 eine Reise antritt sagte CNN Sie hoffte, dass ihr Abenteuer andere dazu inspirieren würde, ihre Grenzen zu überschreiten und kulturelle Normen in Frage zu stellen.

Dies ist ein Gefühl, das Chandi in ihrem Blogpost über die Ziellinie wiederholte.

„Die Expedition war schon immer mehr als ich“, heißt es im Update vom 3. Januar. „Ich möchte die Menschen ermutigen, ihre Grenzen zu überschreiten und an sich selbst zu glauben, und ich möchte, dass Sie dies tun können, ohne als Rebell abgestempelt zu werden.“

unglaubliche Leistung

Chandi begann seine Expedition am 7. November 2021, flog nach Chile und schiffte sich dann vom Hercules Inlet in der Antarktis ein. Unterwegs trug sie einen Schlitten mit einem Gewicht von 90 Kilogramm (fast 200 Pfund), der ungefähr 45 Tage lang eine Ausrüstung, Kraftstoff und Lebensmittel enthielt.

Chandi, die für ihren Blog und ihre Spendenaktion den Spitznamen „Polar Preet“ annahm, verbrachte zweieinhalb Jahre damit, sich auf die zermürbende Expedition vorzubereiten.

Sie absolvierte ein Spaltentraining in den französischen Alpen, überquerte den isländischen Langjökull-Gletscher und hielt 27 Tage auf dem grönländischen Inlandeis aus – ganz zu schweigen von den Monaten, die sie damit verbrachte, einen schweren Reifen hinter ihrer Rückkehr nach England zu ziehen, um das Ziehen eines Schlittens zu simulieren .

Während ihrer Reise hatte Chandi den einzigen Kontakt mit der Außenwelt über einen täglichen Check-in bei ihrem Support-Team, das Updates in ihrem Blog veröffentlichte und Instagram

Diese Depeschen bekräftigten das Ausmaß von Chandis Herausforderung, da sie trotz Krankheit, Isolation und extrem kaltem Wetter durchhielt.

Chandi hat jede Botschaft aus der Antarktis den Menschen gewidmet, die sie auf ihrer Reise unterstützt haben. Ihr erster Posten war ihrem verstorbenen Großvater gewidmet, während ihr vorletzter einer Handvoll enger Freunde gewidmet war. Chandi nutzte die Gelegenheit, um sie zu bitten, ihre Brautjungfern zu sein.

Modell

Andere Frauen sind mit Norwegen zum Südpol gefahren Liv Arnesen die erste der Welt, die die Reise 1994 allein und ohne Unterstützung unternahm. Aber Chandi glaubt, dass sie die erste farbige Frau ist, die dies allein und ohne Unterstützung tut.

„Ich hoffe wirklich, dass dies die Leute inspiriert, ich hoffe, ich würde etwas tun, das so weit außerhalb meiner Komfortzone liegt … Menschen dazu inspirieren, ihre Komfortzonen und Grenzen zu überschreiten“, sagte Chandi im November gegenüber CNN.

Als sie sich auf ihre Expedition, die im Rahmen ihres aktiven Militärdienstes durchgeführt wurde, vorbereitete, wurde Chandi immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, dass junge Leute jemanden wie sie als Vorbild sehen.

„Ich bin nicht ganz das Bild, das die Leute erwarten, selbst jetzt“, sagte Chandi gegenüber CNN und bezog sich auf ihre südasiatischen Wurzeln. „Mir wurde gesagt, ‚du siehst nicht wirklich aus wie ein Polarforscher.'“

Nach ihrer Rückkehr aus der Antarktis plant Chandi, ein „Abenteuerstipendium“ für Frauen einzurichten und die Hälfte des Geldes zu verwenden, das durch den Go Fund Me-Aufruf für ihre Polarreise gesammelt wurde. Es stehe Frauen jeden Alters und jeder Herkunft offen, sagte sie.

„Es kann für jedes Abenteuer sein, jedes einzigartige Abenteuer, das sie unternehmen möchten, das eine Art Grenze überschreitet. Es muss keine Polarexpedition sein. Und ich hoffe wirklich, dass es etwas ist. Das wird Jahr für Jahr weitergehen. „

Top-Foto mit freundlicher Genehmigung von Preet Chandi