Die Sperrung in Österreich wirkt sich auf die Rückkehr des Davis-Cup-Finale aus

TURIN, Italien (AP) – In Innsbruck werden keine Davis-Cup-Tennisfans erlaubt, da Österreich wieder gesperrt wird. In Turin wird die Kapazität 60 % betragen, wo italienische Kinder bei langsamem Ticketverkauf große Teile der Tribünen einnehmen werden. Die Teilnahme in Madrid beträgt maximal 75%.

Dies war wahrscheinlich nicht das, was die Organisatoren für die Rückkehr des Davis-Cup-Finales inmitten einer weiteren Formatänderung im Sinn hatten, nachdem die letztjährige Ausgabe aufgrund des Coronavirus abgesagt wurde.

Nach dem Start des 18-Team-Events fand 2019 sieben Tage lang ausschließlich in Madrid statt. Die Veranstalter haben sich deshalb entschieden, das diesjährige Turnier, das am Donnerstag beginnt, auf drei verschiedene Städte und 11 Tage zu verteilen.

Aber mit dem Wiederaufleben von Coronavirus-Fällen in Europa ist es für den ältesten Tennismannschaftswettbewerb komplizierter geworden.

„Der Davis Cup war ein Wettbewerb, bei dem wir vor unglaublich vielen Zuschauern spielen konnten“, sagte der französische Doppelspezialist Pierre-Hughes Herbert. „In Madrid haben wir nicht vor einem vollen Stadion gespielt. Es war fast (wie) verschlossene Türen.

Frankreich ist in Innsbruck mit Großbritannien und Tschechien in einer Gruppe, wo es hinter verschlossenen Türen stehen wird .

„Es tut mir leid für Österreich, es gibt so viele (Coronavirus-)Fälle. Ich bin traurig für den Wettbewerb, der kein vollwertiges Jubiläum sein kann “, fügte Herbert hinzu, der sich mit seinem französischen Partner Nicolas Mahut zusammengetan hat, um den Doppeltitel im ATP-Finale am Sonntag zu gewinnen.

Jede Stadt beherbergt zwei Gruppen zu je drei Mannschaften und mindestens ein Viertelfinale, dann werden das Halbfinale und das Finale in Madrid ausgetragen.

Rafael Nadal kann wegen einer Verletzung am linken Fuß, die die Saison vorzeitig beendete, nicht für Titelverteidiger Spanien spielen. Eine russische Mannschaft, die aus zwei Top-10-Spielern von Nr. 2 Daniil Medvedev und Nr. 5 Andrey Rublev besteht, könnte die Mannschaft sein, die es zu schlagen gilt.

„Ich habe das Gefühl, dass wir dort mit unserem Kader der große Favorit sein können“, sagte US-Open-Champion Medvedev.

Russland, das wegen der anhaltenden Dopingsperre im internationalen Sport für die Veranstaltung RTF (Russian Tennis Federation) genannt wird, ist Teil einer Gruppe mit Spanien und Ecuador in Madrid.

Spanien hat mit dem Next-Gen-ATP-Finals-Champion Carlos Alcaraz und zwei der Top-20-Spieler, Roberto Bautista Agut und Pablo Carreno Busta, immer noch einen starken Kader.

Der hochrangige Novak Djokovic führt die serbische Mannschaft in Innsbruck gegen Gastgeber Österreich und eine Mannschaft aus Deutschland ohne ATP-Finals-Champion Alexander Zverev .

Djokovic, der gegen Zvevev . verlor im Halbfinale des ATP-Finale und konnte keine Medaille gewinnen für Serbien bei den Olympischen Spielen in Tokio, sagte, er sei „sehr motiviert, für mein Land zu spielen“.

„Ich mag meine Chancen gegen jeden im Davis Cup, wirklich (aber) offensichtlich ist der Davis Cup ein Teamwettbewerb“, sagte Djokovic. „Es liegt nicht nur an mir. Wir müssen versuchen, ein weiteres Einzel oder zumindest ein Einzel, ein Doppel zu gewinnen. … Also hoffe ich, dass es den anderen Jungs gut geht und sie bereit sind.

Ein USA-Team mit Nr. 24 John Isner und Nr. 26 Reilly Opelka – die beide fast 2 Meter groß sind – tritt in Turin auf dem gleichen superschnellen Platz, der für das ATP-Finale verwendet wurde, gegen Italien und Kolumbien an.

Die Amerikaner streben einen 33. Rekordtitel im Wettbewerb an.

„Wir haben eine der besten Mannschaften, die aufschlägt“, sagte der US-Doppelspezialist Rajeev Ram, der voraussichtlich mit Jack Sock, einem weiteren großen Server, spielen wird. „Für uns ist das ein großer Vorteil. Die Gerichte sind hier schnell. Es funktioniert für unser ganzes Team.

Gastgeber Italien verlor Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini verletzungsbedingt, hat aber immer noch die neuen Top-10-Spieler Jannik Sinner und Lorenzo Sonego aus Turin.

Jedes Match auf den Indoor-Hartplätzen ist eine Best-of-Three-Serie, bestehend aus zwei Einzelspielen und einem Doppelspiel. Die sechs Gruppensieger sowie die beiden Zweitplatzierten mit den besten Sätzen und spielbasierten Bilanzen ziehen ins Viertelfinale ein.

