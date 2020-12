Bringt Delta in diesem Frühjahr das Bordcatering zurück?

Delta Air Lines unterzeichnete einen neuen langfristigen Catering-Vertrag mit DO & CO. Der Catering-Vertrag, der ab März 2021 in Kraft tritt, deckt alle täglichen Delta-Abfahrten von Detroit ab.

Deltas Partnerschaft mit DO & CO

Delta Air Lines und DO & CO haben einen langfristigen Catering-Vertragsvertrag unterzeichnet, der am 16. März 2021 in Kraft tritt. Mit diesem Vertrag wird DO & CO zum einzigen Hub der Fluggesellschaft, der vom Flughafen Detroit abfliegt. Metropolitan Wayne County (DTW) auf allen Kurz- und Langstreckenflügen von Delta für die nächsten 10 Jahre.

DO & CO war der Ansicht, dass diese Maßnahme ein Beweis für die Stärke des Restaurantgeschäfts ist und einen Meilenstein in den Expansionsplänen des Unternehmens in den USA darstellt. DO & CO kann und scheint sich auf die Teilnahme an den nächsten Delta Hub-Ausschreibungen im Jahr 2021 vorzubereiten.

DO & CO Caterer

DO & CO unterhält Partnerschaften mit mehr als 60 Fluggesellschaften auf der ganzen Welt. Dies schließt einige der größten Fluggesellschaften der Welt ein, wie British Airways, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines usw. DO & CO bietet auch Catering-Service vor Ort in ausgewählten Lounges, einschließlich der First Class Lounge der Lufthansa. DO & CO bietet auch einen Flying Chef Service an. Dies kann bei Fluggesellschaften wie Turkish Airlines und Austrian Airlines gefunden werden.

DO & CO ist als eines der weltweit besten Catering-Unternehmen für Borddienste anerkannt.

Kommt das Catering während des Fluges zurück?

Delta war eine der konservativeren Fluggesellschaften, wenn es um den Verpflegungsservice geht. Auf Inlandsflügen, einschließlich Premium-Transkontinentalflügen, in der Business Class serviert Delta nur eine Snackbox. Diese Snackbox, die zuvor in der Economy-Klasse zum Verkauf angeboten wurde, ist auch auf nationalen und internationalen Kurzstreckenflügen mit Delta und Delta Connection in Premium-Kabinen zu finden, in denen zuvor Mahlzeiten angeboten wurden.

Die einzige Gruppe von Flügen, auf denen Delta einen umfassenderen Catering-Service anbietet, betrifft Langstreckenflüge. Während Simple Flying die Gelegenheit hatte, Delta One zwischen São Paulo und Atlanta zu überprüfen, konsolidierte Delta seine Catering-Dienstleistungen mit einem Schwerpunkt auf Effizienz und Minimierung des Kontakts zwischen Flugbegleitern und Passagieren. Alle Mahlzeiten werden auf einer einzigen Platte und nicht auf einem langen, erweiterten Essensservice serviert, wie dies zuvor bei Langstreckenoperationen in Delta One angeboten wurde.

Delta scheint den Kurs nicht zu ändern. Die Fluggesellschaft hat die Sitzblockade bis März 2021 verlängert, obwohl es wahrscheinlich näher ist, wann Delta seine Politik der Sitzblockierung in Flugzeugen beenden wird. Es ist daher wahrscheinlich, dass im März kein vollständiger Verpflegungsservice angeboten wird.

Dies könnte jedoch der Beginn der Modernisierung der internationalen Langstrecken-Verpflegungsdienste durch Delta sein. Bevor die Krise ausbrach, startete Delta Air Lines ein neues wirtschaftliches Experiment für Langstreckenflüge. Da ein effizienterer Verpflegungsservice voraussichtlich im März und darüber hinaus auf zumindest absehbare Zeit verfügbar sein wird, scheint Delta auf eine Verbesserung dieser Services hinzuarbeiten, damit es auf Langstrecken effektiv konkurrieren kann. und halten Sie lukrative Geschäftsreisende zurück.

Detroit ist eines der globalen Tore von Delta nach Asien und Europa mit Flügen nach Tokio, Seoul, Shanghai, Amsterdam, Paris usw. Mit diesem neuen Catering-Vertrag werden diese Flüge wahrscheinlich von einem im Vergleich zu anderen Hubs verbesserten Catering profitieren.

Die Zeit wird zeigen, was Delta mit dieser DO & CO-Partnerschaft machen wird, aber es ist etwas, worauf Sie in Zukunft achten sollten.

Sind Sie gespannt auf diese neue DO & CO-Partnerschaft mit Delta Air Lines? Lass es uns in den Kommentaren wissen!