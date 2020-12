Red Bull Racing erzielt bei Racing Point und Ferrari ein lustiges Tor in der Christmas Banter-Liste

F1-Teams sind dafür bekannt, einige der witzigsten und witzigsten Witze dieser Tage zu produzieren. Und im festlichen Geist der Weihnachtsferien ergriff Red Bull Racing diesmal die Initiative.

Das Twitter-Handle des Teams enthielt eine farbenfroh gestaltete Infografik mit zwei Spalten in der Weihnachtsliste. Die Beschriftung des Artikels lautet wie folgt: „Machen Sie eine Liste und überprüfen Sie sie noch einmal. Jemand, den wir vermisst haben?

Einige interessante Namen standen auch auf der “frechen Liste” des Bildes. Also, wer genau waren diese Entitäten, die in diesem Abschnitt der Liste waren?

Max Verstappens 70. Geburtstagssieg steht auf der “Nice List”.

Während der Saison 2020 gab es einige denkwürdige Momente für das österreichische Lizenzteam. Teamstar-Fahrer Max Verstappen führte die „Bullen“ zu zwei Siegen in Silverstone und später in Abu Dhabi.

Alex Albon machte auch die Liste für sein erstes Formel-1-Podium, als er in Mugello auf P3 die Ziellinie überquerte. Die großartigen Helden des Teams standen dank der Mechanik und der Arbeit des Teams in der Box an Verstappens Auto auf dem Hungaroring zu Beginn dieser Saison ebenfalls auf der Liste.

Aber Red Bull hatte am Racing Point einen Treffer und nannte sie “Tracing Point”, nachdem ihre Bremsleitungen Anfang dieses Jahres abgestürzt waren. Während es im Moment ein freundlicher Witz ist, wird es interessant sein zu sehen, ob es irgendwann in der Zukunft zu einer echten Rivalität auf der Strecke werden könnte.

Hamilton Rangierer auf Albon beim österreichischen GP 2020 stand auch auf der Schurkenliste des Teams. Es war ähnlich wie beim GP von Brasilien 2019, bei dem der damalige thailändische Fahrer letztes Jahr auch auf dem Weg zu seinem ersten Podium war. Und während die Zeile nach Ferrari relativ unklar ist, haben einige Twitter-Nutzer darauf hingewiesen, dass sie wahrscheinlich wie “For Breaking Seb” lautet.

Die Saison 2020 war definitiv eine gemischte Sache für Red Bull Racing

Red Bull war in der Titelherausforderung mit dem späteren Meister Mercedes größtenteils Zweiter. Der Saisonstart musste stärker sein, und eine Mischung aus mechanischen Ausfällen und Unfällen half der Sache nicht.

Obwohl die Mannschaft im letzten Teil der Saison beschleunigte, war es bereits zu spät. Aber das Rennen in Abu Dhabi gab ihnen einen Eindruck von Hoffnung und Optimismus für das nächste Jahr.

Die Priorität des Teams besteht darin, den Konstrukteurstitel erneut zu gewinnen, und die Entscheidung, Perez wieder an Bord zu holen, wurde offenbar vor diesem Hintergrund getroffen. Auf dem Weg ins Jahr 2021 liegt es nun an Red Bull, gegen Mercedes zu kämpfen.