Dune: Warum die Abstandsgilde wichtig ist

In Denis Villeneuves bevorstehender Adaption des Science-Fiction-Klassikers Dune reist nichts ohne Erlaubnis der Spacing Guild durch die Sterne.

Frank Herbert Düne ist ein Netz aus Politik und Intrigen, gefüllt mit einer Vielzahl von Fraktionen, die um ihren Anteil an der Kontrolle über die titelgebende Wüstenwelt, auch bekannt als Arrakis, und ihre kostbare Würze wetteifern. das Anpassung zu kommen von Denis Villeneuve scheint zu sein eine detaillierte Anpassung Aus dem Quellmaterial, und daher ist eine der wichtigsten Fraktionen im Film sicherlich die Spacer Guild.

Einfach ausgedrückt, die Weltraumgilde hat ein vollständiges Monopol auf alle interstellaren Reisen im Dünenuniversum. Dies ist auf die besonderen Umstände von zurückzuführen Dünedie Geschichte der Gilde Ein notwendiges Übel. Die Gilde mischt sich in die Angelegenheiten jedes großen Adelshauses ein und ist besonders besessen von der ordnungsgemäßen Funktionsweise des Dune’s Spice Mining.

Zehntausend Jahre vor den Ereignissen des ersten Düne Roman, ein katastrophales Ereignis namens Butler’s Jihad ereignete sich. In dieser Zeit war die Menschheit technologisch weit genug fortgeschritten, um unglaubliche “Denkmaschinen” zu schaffen. Die daraus resultierenden künstlichen Intelligenzen haben sich gegen ihre Schöpfer gewandt und versucht, sie zu zerstören.

Infolge des Butlerianischen Dschihad wurden alle Formen der mechanischen Berechnung zu einem Gräuel, bis die Neue Bibel der Menschheit einen Befehl hinzufügte: “Du sollst keine Maschine nach dem Bild eines menschlichen Geistes bauen.” Dies bedeutete, dass die Menschheit neue Fähigkeiten entwickeln musste, um die Lücken zu schließen, die durch den Verlust von Denkmaschinen verursacht wurden.

Die Spacing Guild entstand aus der Asche des Butler Jihad als eine der Hauptgruppen, die der Menschheit zum Überleben verhelfen. Da Denkmaschinen verboten waren, gab es keine Navigationscomputer wie in Krieg der Sterne und andere Science-Fiction, um eine Art Leitfaden im Weltraum zu liefern. Dies hinderte die Menschheit jedoch nicht daran, interstellare Reisen zu versuchen.

Die Gilde spezialisierte sich zunächst auf reine Mathematik und benutzte Schiffe namens Spacefolders, um schneller als Licht zu reisen. Unter den begrenzten mechanischen Einschränkungen des Großen Konvents verfügte die Gilde jedoch nicht über Computer, um sichere Routen im Weltraum zu berechnen. Dies bedeutete, dass die Reisen äußerst gefährlich waren und dass viele Schiffe zerstört wurden, als sie auf Planeten stießen. Sonnen oder andere Gravitationsgefahren.

All das änderte sich mit der Entdeckung von die Mischung der Gewürze auf der Wüstenwelt von Arrakis. Das Gewürz hat neben seinen vielen anderen Eigenschaften das Potenzial, psychische Kräfte bei denen freizusetzen, die es aufnehmen. Die Spacing Guild erfuhr bald, dass die Organisation durch den Konsum großer Mengen an Gewürzen sicher durch das Universum reisen konnte.

Diejenigen, die genug Gewürze aufgenommen hatten, konnten mit dem Training Gildennavigatoren werden. Navigatoren können ihre vorzeitigen Fähigkeiten nutzen, um Visionen der sichersten Route zu ihrem Ziel buchstäblich zu sehen. Mit Guild Navigators an der Spitze jedes Spacefolders ist die Reichweite der Menschheit dramatisch gewachsen. Aber diese Entdeckung war für Gildenbrowser mit enormen Kosten verbunden.

Um ein Gildennavigator zu werden, muss man nicht nur die genetische Veranlagung für psychische Kräfte haben, sondern auch ständig ein orangefarbenes Gas aus destilliertem Gewürz einatmen. Gewürze sind ein äußerst wertvolles Gut, daher geht ihr Verbrauch über den jedes anderen Menschen hinaus. Diese längere Exposition gegenüber Gewürzen macht sie zu abscheulichen Wesen, die kaum als Menschen angesehen werden können. Obwohl sie in der Lage sind, die Sterne mit ihrem Verstand abzubilden, sind Navigatoren für immer von der Art getrennt, zu der sie einst gehörten.

Zum Zeitpunkt des ersten Düne Buch, die Abstandsgilde hat die vollständige Kontrolle über interstellare Reisen, nichts kann sich auf oder von einem Planeten bewegen, ohne es zu wissen. Schmuggel und Piraterie gibt es immer noch, aber nur, weil die Klügsten wissen, wie sie der Weltraumgilde ihren Anteil an der Beute zahlen können. Die Gilde ist vollständig vom kontinuierlichen Fluss der Gewürze abhängig und wird einen Deal mit jedem aushandeln, der ihre stetige Versorgung sicherstellen kann.

Dies macht die Space Guild zu einem ständigen Eingriff in die Politik von Düneund die Gruppe engagiert sich in a Grundstück gegen das Atreides-Haus, obwohl Paul Atreides ‘Aufstieg zur Macht kostet die Organisation teuer. Die Spacing Guild hält sich gerne aus dem Rampenlicht heraus, ist aber eine der mächtigsten politischen Kräfte in Düne.

Unter der Regie von Denis Villeneuve nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Eric Roth und Jon Spaihts schrieb, spielen Dune Timothée Chalamet als Paul Atreides, Zendaya als Chani und Rebecca Ferguson als Lady Jessica, Oscar Isaac als Herzog Leto Atreides, Stellan Skarsgård als Baron Vladimir Harkonnen, Javier Bardem als Stilgar, Chang Chen als Dr. Wellington Yueh, Sharon Duncan-Brewster als Dr. Liet Kynes, Charlotte Rampling als Reverend Mother Gaius Helen Mohiam Dave Bautista Glossu Rabban, David Dastmalchian als Piter De Vries, Jason Momoa als Duncan Idaho, Stephen Henderson als Thufir Hawat und Josh Brolin als Gurney Halleck. Der Film kommt am 1. Oktober 2021 in die Kinos.

