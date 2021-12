Dokumentarfilm „Fioretta finden“ soll nächstes Jahr mit der Produktion beginnen

Regisseur Matthew Mishory und Produzent und Finanzier Bradford L. Schlei haben den Produktionsstart von Schleis „Finding Fioretta“ von Rubber Ring Films und Stone Canyon Entertainment angekündigt, der Anfang nächsten Jahres beginnen soll.

Der Dokumentarfilm in Spielfilmlänge zeichnet das Leben des Genealogen Randol Schönberg auf seiner Suche nach dem jahrhundertealten Grabstein seines ältesten bekannten Vorfahren nach – einer Frau, die im 17. Jahrhundert im jüdischen Ghetto von Venedig, Italien, starb. Im Jahr 2005 verklagte Schönberg erfolgreich die österreichische Regierung im Namen der Holocaust-Überlebenden Maria Altmann und fand die fünf Gemälde von Gustav Klimt, die seiner Familie von den Nazis gestohlen wurden. Diese Affäre inspirierte den Film „Woman in Gold“ mit Ryan Reynolds und Helen Mirren.

Mishory sprach über das Projekt und sagte: „Amerikas Besessenheit von Genealogie ist wirklich eine Besessenheit vom Geschichtenerzählen.“ Er fügte hinzu: „Randy hat sein Lebenswerk getan, um eine 500-jährige Geschichte über seine Familie zu erzählen, und diese Geschichte ist wirklich die Geschichte der Juden in Europa. Dieser Dokumentarfilm erforscht Themen, die mich schon immer fasziniert haben: verborgene Geschichten, Identität und kreative Inspiration.

Schönberg fügte hinzu: „Ich freue mich, diese Reise mit Matthew zu unternehmen und im Format einer 500 Jahre alten genealogischen Recherche Fragen der Identität und der Bewahrung und Weitergabe der Vergangenheit in die Zukunft zu erforschen.“

Mishory und Rob Levine sind Co-Autoren, mit Schlei und Álvaro Fernández als Produzenten. Levine und Schönberg sind die ausführenden Produzenten.

Die Dreharbeiten sollen im ersten Quartal 2022 in Wien, Prag, Venedig und in ganz Europa sowie in Los Angeles beginnen.