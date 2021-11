Brasilien wirbt für Partnerschaft mit SpaceX, um ländliche Gebiete zu verbinden und den Amazonas-Regenwald zu überwachen

Farias Tweets enthalten ein Video und ein Foto von sich mit dem SpaceX-Gründer und CEO Elon Musk, den er in Texas kennengelernt hat.

„Wir freuen uns darauf, den unterversorgten Menschen in Brasilien Konnektivität zu bieten … insbesondere Schulen und Krankenhäusern in ländlichen Gebieten“, sagt Musk in dem Video und schüttelt Faria die Hand.

„Mit einer besseren Konnektivität können wir dazu beitragen, den Erhalt des Amazonas zu gewährleisten und den Amazonas zu überwachen, um sicherzustellen, dass es keine illegalen Abholzungsaktivitäten und Abholzungen gibt“, sagte Musk ebenfalls.

Es ist nicht bekannt, wie die Bedingungen einer solchen Partnerschaft aussehen könnten.