TV-Talk: Sandra Oh lobt lokale Schauspieler in Netflixs „The Chair“

Es ist vielleicht keine Überraschung, dass es in einer Stadt voller Colleges, die Schauspielprogramme anbieten, für eine Serie mit großem Budget nicht allzu schwierig wäre, einzuspringen und eine Reihe von Schauspielern / Professoren aus dem Theater anzuheuern, um Mitglieder der College-Fakultät in „The Chair, “, die am Freitag auf Netflix ausgestrahlt wurde, nachdem sie Anfang des Jahres in Pittsburgh gedreht wurde.

Aber der örtliche Schauspieler / Schauspiel-Assistenzprofessor der Universität Pittsburgh, Ken Bolden, sagte, es sei eine Neuigkeit für die Crew von „The Chair“, dass die Schauspieler um einen Konferenztisch herum saßen und „ziemlich sarkastisch, alt, weiß, männlich“ von den Fakultätsmitgliedern der Englischen spielten waren in der Tat größtenteils selbst Professoren.

Bolden sagte, Serienregisseur Daniel Gray Longino („PEN15“, „Kroll Show“, „Portlandia“) habe vor der ersten Lehrertreffen-Szene eine kurze Rede gehalten und gesagt, er wolle, dass es passiert männlich – die jahrzehntelang zusammengearbeitet haben und von der Lehre durchdrungen sind.

„Wir haben ein bisschen gelacht, weil wir uns als Schauspieler seit Jahrzehnten kennen und zusammenarbeiten und viele von uns Lehrerfahrung haben“, sagte Bolden und fügte hinzu, dass sich die Nachricht dann über die Vorgeschichte lokaler Schauspieler in der Wissenschaft verbreitet habe . „Irgendwann wandte sich (Sandra Oh) sehr aufgeregt an mich: ‚Wir haben gerade herausgefunden, dass ihr alle Lehrer seid, alle sind so aufgeregt.‘ „

Oh erinnerte sich an diesen Tag der Dreharbeiten.

„Sie kannten sich alle“, sagte sie am Montag in einem Telefoninterview aus London, wo sie die letzte Staffel von „Killing Eve“ dreht.

„Wenn ich da sitze und wir über die Bühne gehen, spielen die Schauspieler die Dynamik. … Und es sieht aus wie eine schöne Synchronizität, wie diese schönen Momente, die man nicht planen kann, wo wir die Dynamik einer Fakultätsabteilung spüren müssen, und wir hatten eine “, sagte sie.

Sophia Macy, die sich 2020 an der Carnegie Mellon University immatrikulierte und Tochter der Schauspieler William H. Macy und Felicity Huffman ist, spielt die Tochter des skandalumwitterten Professors Bill Dobson (Jay Duplass, „Transparent“).

„Sie war in einem ihrer Schauspielkurse“, sagte Amanda Peet, Mitschöpferin, Autorin und Ausführende Produzentin von „The Chair“ und bezog sich dabei auf eine Klasse, die vom Gesangs- / Sprachprofessor der Universität unterrichtet wurde. Carnegie Mellon, Don Wadsworth, der spielt ein Fakultätsmitglied. auf dem Stuhl.“ „Es war so inzestuös, aber es hat auch viel Spaß gemacht, dass sie echte Lehrer waren. Sie sahen so echt aus und fühlten sich wie zu Hause (in den Lehrertreffen-Szenen).“

Oh spielt in „The Chair“ Ji-Yoon Kim, die erste weibliche Vorsitzende der englischen Fakultät der Pembroke University, die laut Peet in einer Kleinstadt in Neuengland stattfindet. Die Chatham University und das Washington & Jefferson College spielen Pembroke.

Andere lokale Standorte sind Parkplätze am Pittsburgh International Airport, in den Alpine Bowling Lanes in Washington, im Einkaufsviertel Sewickley und in Privathäusern in Washington, Fox Chapel, Sewickley, Squirrel Hill und Highland Park.

Schöne Campus

Peet sagte, dass die Filmsteuergutschriften von Pennsylvania die Produktion nach Pittsburgh brachten, und als sie die Schönheit des College-Campus sah, wurde sie sofort verkauft. (Sie hat auch eine familiäre Verbindung: Ihre Großmutter, Margot Sherman Peet, machte ihren Abschluss an der University of Michigan, bevor sie in Pittsburgh im Journalismus arbeitete, bevor sie nach New York zog und in die Werbung einstieg.)

Als Ji-Yoon Leiterin der Englischabteilung von Pembroke wird, steht sie vor einer Kontroverse um Bill, der auch ihr romantischer Partner sein könnte.

READ Celebrity Big Brother (Sat.1): Alles nur falsch? Fans vermuten Fernsehsender Peet sagte, der Keim für die Idee zu „The Chair“ begann, als sie und Duplass, die zuvor zusammengearbeitet hatten, die Idee zu einer Geschichte über einen Witwer hatten, dessen Tochter zur Universität ging, bevor sie mit seinem Vorgesetzten ausgingen. „Ich war wirklich daran interessiert, eine romantische Komödie für den Arbeitsplatz zu schreiben“, sagte Peet, eine Schauspielerin („Brockmire“, „Dirty John“), die ihren ersten Ausflug in das Schreiben und Ausführen einer Serie machte. „Ich wollte es an einem Ort platzieren, an dem noch Spuren des weißen männlichen Elitismus existieren, wo Spannungen zwischen den Generationen ein ständiges Problem sind. Es sah so aus, als wäre es reif für Comedy. Peet sagte, ihre Teenager-Tochter mit Ehemann David Benioff („Game of Thrones“), ebenfalls ausführender Produzent von „The Chair“, signalisiere ständig, wie uncool sie Peet fürchte. „Es gab einen besonderen Moment, in dem sie sagte, ich sei nicht feministisch genug“, erinnert sich Peet, „dass ich auf der falschen Seite der Geschichte stehe, weil ich über spärlich bekleidete TikTokers urteile. „Ich bin eine Schauspielerin, die 50 Jahre alt ist, daher war ich sehr daran interessiert, sich der eigenen Bedeutungslosigkeit zu stellen“, fügte Peet hinzu. Was den Titel der Show angeht, sagte Peet, sie habe erst Anfang dieses Monats erfahren, dass die Show einen Titel mit der Starz-Filmwettbewerbsshow teilte, die 2014 in Pittsburgh gedreht wurde. Bolden nannte Peet „sehr ermutigend, sehr positiv“ in ihren Interaktionen mit Schauspielern in Rollen „unter fünf“, denen mit weniger als fünf Dialogzeilen. „Oft bekommen die ‚unter fünf‘ nicht viel Aufmerksamkeit. Sie war so ermutigend und wunderbar “, sagte Bolden. „Und ich kann gar nicht genug Gutes über Sandra Oh sagen, sie ist so eine Führungspersönlichkeit, so freundlich und offen. READ 'Fortnite' bekommt 'GI Joe' Charakter mit passender Actionfigur Obwohl die Schauspieler, die Professoren spielten – zu denen auch der ehemalige Chatham-Drama-Professor Mark Philip Stevenson, der Assistenz-Drama-Professor der Carnegie Mellon University Randy Kovitz und der emeritierte Point Park-Professor John Shepard gehörten – Namen von Charakteren hatten, waren ihre Namen nicht im Drehbuch enthalten. Bolden spielte Professor Plum, eine Anspielung auf die Figur aus dem Brettspiel Clue. „Es wurden keine Witze darüber gemacht (während der ersten Staffel),“ sagte Bolden. „Wenn es eine zweite Staffel gibt und sie mich zurückbringen, hoffe ich, dass ich das weiterentwickeln kann.“ Während Netflix „The Chair“ als „limitierte Serie“ anpries, ist unklar, wie gut sich der Streaming-Dienst das vorstellt. „Es schwirren Dinge in meinem Kopf herum, aber ich möchte nichts verderben“, sagte Peet über eine mögliche zweite Staffel. „Es könnte weitergehen. Aber im Moment konzentrieren wir uns nur darauf, dieses zu veröffentlichen. „

