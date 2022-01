Brasilianer Bolsonaro wegen Darmverschluss ins Krankenhaus eingeliefert

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro liegt wegen Unterleibsbeschwerden zu Tests in einem Krankenhaus in Sao Paulo

RIO DE JANEIRO – Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wurde am Montagmorgen zu Tests in ein Krankenhaus in Sao Paulo gebracht, nachdem er Bauchbeschwerden verspürt hatte, teilte die Regierung in einer Erklärung mit.

Das Krankenhaus, in das er eingeliefert wurde, Vila Nova Star, sagte in einer Erklärung am frühen Morgen, dass der Präsident einen Darmverschluss habe und sich in einem stabilen Zustand befinde. Am Abend teilte das Krankenhaus in einer separaten Erklärung mit, dass sich Bolsonaros Zustand verbessert habe, obwohl es noch keine endgültige Einschätzung gibt, ob er operiert werden muss.

Der 66-jährige Bolsonaro hatte eine Reihe von medizinischen Problemen und wurde mehrmals operiert, seit er im Wahlkampf 2018 in den Bauch gestochen wurde. Damals wurde der Präsident von Dr. Antônio Luiz Macedo operiert, dessen Team seine Behandlung in Sao Paulo.

Macedo sei im Urlaub und werde voraussichtlich nach Sao Paulo zurückkehren, schrieb Bolsonaro auf Twitter, begleitet von einem Foto, auf dem er in einem Krankenhausbett liegt und einen Daumen hoch zeigt. Zuvor war er im Urlaub in Südbrasilien.

Der Präsident wurde im Juli mit einem weiteren Darmverschluss ins Krankenhaus eingeliefert, nach Tagen, in denen er zeitweise Schwierigkeiten beim Sprechen zu haben schien und sagte, er leide an Schluckauf, der tagelang ohne Unterbrechung andauern könne. Damals musste er nicht operiert werden, um sich zu erholen.