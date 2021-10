Boris Johnson verspricht eine Transformation der Wirtschaft für Großbritannien

MANCHESTER, England – Premierminister Boris Johnson erklärte am Mittwoch, dass Großbritannien nicht zum „alten kaputten Modell“ der Vergangenheit zurückkehren werde, und versprach am Mittwoch, eine radikale Transformation der Wirtschaft des Landes in Richtung einer Zukunft zu leiten, die von hoch arbeitenden Menschen bestimmt wird Löhne.

In einer Rede vor einer begeisterten Menge auf der Jahreskonferenz seiner Konservativen Partei sagte Herr Johnson: Letztendlich strukturelle Schwächen in der britischen Wirtschaft.

Mit Optimismus, aber mit wenigen Details skizzierte Herr Johnson eine Vision von Großbritannien an der Schwelle zum historischen Wandel. Er erwähnte kaum die Welle von Kraftstoff und Lebensmittel Engpässe, die das Land in den letzten Wochen geplagt haben, und sie nur als Beweis für eine sich schnell erholende Wirtschaft im Übergang anführen.