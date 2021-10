Jon Rahm sieht mit eigenen Augen, wie sich die Dinge für ihn in Spanien verändert haben

MADRID – Jon Rahm merkte schnell, dass sich für ihn in Spanien etwas geändert hatte.

Sein Triumph bei den US Open und sein Aufstieg zur Nummer 1 der Golfer der Welt machten ihn zu einem Star, der den Sport des Landes übertrifft, gleichauf mit Rafael Nadal, Pau Gasol und Fernando Alonso.

Es dauerte nicht lange, bis Rahm es bemerkte.

“Vom Moment an, als ich im Hotel ankam und spazieren ging, brauchte ich 30 Sekunden, bis mich jemand erkannte”, sagte Rahm, der an diesem Wochenende versuchen wird, seinen Titel bei den Spanish Open zu verteidigen.

Er reist zum ersten Mal seit fast zwei Jahren nach Spanien und sieht endlich die Auswirkungen seiner sportlichen Erfolge hautnah.

“Das ist schwer vorstellbar, wenn man nicht hier wohnt”, sagte er am Dienstag. “Meine Eltern erzählen mir davon, meine Freunde erzählen mir davon, aber du verstehst es nicht wirklich, bis du es selbst sehen kannst.”

Rahm gewann seinen ersten Major-Titel bei den US Open im Juni, wo noch kein anderer Spanier gewonnen hatte. Er wurde Zweiter hinter Patrick Cantlay im US PGA Tour FedEx Cup und hat noch eine Chance, das Race to Dubai der European Tour zu gewinnen.

„Ich hoffe, ich kann Golf übertreffen und ein Maßstab werden“, sagte Rahm. „Diese Athleten (Nadal, Gasol und Alonso) waren eine Referenz für mich, ich habe sie an Wettkämpfen gesehen, insbesondere Rafa, der ein Idol ist. Ich weiß nicht, ob ich im Golf das gleiche Niveau erreichen kann wie er im Tennis, es ist kompliziert, aber ich hoffe, dass ich eine weitere Referenz für Kinder in Spanien werden kann.

Rahm wird seinen ersten Start seit dem Ryder Cup in Whistling Straits machen, wo er 3 1/2 Punkte zur verlorenen Sache Europas beigetragen hat. Er strebt bei den Spanish Open einen dritten Titel an, der ihn an den großen Spanier Seve Ballesteros binden würde.

„Diese Möglichkeit zu haben, meinen Titel zu verteidigen und mit Seve gleichzuziehen, ist großartig“, sagte Rahm. „Nach allem, was ich in den letzten Jahren erreicht habe, ist es wichtig, hier vor den spanischen Fans zu spielen. Ich freue mich.

Das Turnier, das seit 1972 im Kalender der European Tour steht, wurde im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.

Ein weiterer Ryder-Cup-Spieler auf dem Platz ist der Österreicher Bernd Wiesberger, zu dem auch der ehemalige Nummer-1-Spieler Luke Donald gehört.

Dies ist die erste Veranstaltung in Folge der Europatour in Spanien.