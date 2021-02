Der Klang der Traurigkeit (erinnert sich an Christopher Plummer)

Von Charlotte Latvala

Für die Zeit

Wie viele Menschen war ich traurig, vor einigen Wochen von Christopher Plummers Tod erfahren zu haben.

Ich habe Plummer Ende der 1980er Jahre einmal in Pittsburgh auf der Bühne gesehen. Er spielte Macbeth mit Glenda Jackson als Lady Macbeth. Es war eine einmalige Gelegenheit, zwei Legenden gemeinsam auf der Bühne zu sehen. (Plus eine verdammt kühle.)

Natürlich habe ich es mehrmals auf dem Bildschirm gesehen; Er hatte eine lange und abwechslungsreiche Karriere. Aber egal wie viele andere Rollen er spielte – wunderschön – es ist Captain Von Trapp in “The Sound of Music”, an den er sich erinnern wird. Besonders in unserem Haus.

Ich habe eine lange Geschichte mit “The Sound of Music”. Es war der erste Film, den ich in einem Kino gesehen habe. Ich habe eine deutliche Erinnerung an meine Mutter, die mich warnte, dass es sehr lang war, um sicherzugehen, dass ich unbedingt gehen wollte.

Ich versicherte ihm, dass es war. (Und ich denke, die Pause hat mir geholfen, mein 5-jähriges Zittern zu beruhigen.)

Als Teenager fühlte ich “The Sound of Music”, wie es Christopher Plummer jahrelang getan hätte. (Er nannte es “The Sound of Mucus”.) Das heißt, ich lachte über seine Gesundheit, seine enthusiastische Freundlichkeit, was ich damals als seine sirupartige Sentimentalität ansah.

Gott sei Dank bin ich Jahre später darüber hinweggekommen. (Plummer hat das anscheinend auch getan, basierend auf mehreren Interviews, die ich gelesen und gesehen habe.)

Als ich mit meinen Kindern zum ersten Mal „The Sound of Music“ sah, war ich angenehm überrascht.

Es war nicht so süß, wie ich mich erinnerte. Es war ergreifend, ja. Gesund – auf jeden Fall. Aber die Süße wurde durch kleine Rucke des Humors und ein zwielichtiges Spiel gemildert.

Kinder sind manchmal geradezu schrecklich. („Ich bin 10 und ich denke, dein Kleid ist das hässlichste, das ich je gesehen habe.“) Die Baronin hat eine harte, glamouröse Hülle, aber überraschende Schichten emotionaler Tiefe. Onkel Max ist ein schrecklich zynischer Charakter.

“The Sound of Music” ist für meine Familie DER Film geworden. Die, die wir zitiert haben. Die, die wir seziert haben. Der kulturelle Prüfstein, zu dem wir immer wieder zurückgekehrt sind.

Wir haben „The Sound of Music“ gesehen, als jemand aufgeheitert werden musste. Wir haben es gesehen, um die guten Nachrichten zu feiern. Wir haben es gesehen, als wir uns auf nichts anderes einigen konnten.

Wir sangen “Ich würde gerne bleiben und meinen ersten Champagner probieren – Ja?” (Immer gefolgt von einem dröhnenden „NEIN!“) Wir lachten über das „Nun, ich bin nicht sicher, ob ich eine wirklich gute Nonne machen werde“. Wir waren uns einig, dass Onkel Max und die Baronin ihre eigene Suite verdient hatten.

Und der Kapitän. Oh, Kapitän. Ein psychologischer Korb, eingewickelt in einen gutaussehenden Mann mit tadelloser Haltung und einer spektakulären österreichischen Marinejacke. Du hattest mich in der ersten Bar in “Edelweiss”.

Du hattest uns alle.

Vielleicht sind wir deshalb so traurig, wenn unsere Lieblingsschauspieler, Sänger und andere Prominente uns verlassen. Wir kennen sie schließlich nicht wirklich. Aber wir haben das Gefühl, ein bisschen von uns selbst, unseren Erinnerungen und all den guten Gefühlen, die sie ausgelöst haben, zu verlieren.

Filmabend, jemand?

