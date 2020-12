Boko Haram tötet mindestens sieben Menschen bei einem Angriff am Heiligabend in Nigeria, sagt ein örtlicher Beamter

“Boko Haram hat das Dorf Pemi angegriffen, sieben Menschen getötet und sieben weitere entführt, darunter einen Pastor”, sagte Kachallah Usman, Sekretär der lokalen Regierung in Chibok, am Freitag gegenüber CNN.

“Sie haben auch eine Kirche, eine Apotheke und mehrere Häuser niedergebrannt”, fügte er hinzu.

Pemi liegt etwa 20 Kilometer von Chibok entfernt, wo Boko Haram vor sechs Jahren mehr als 200 Schulmädchen entführt hat.

Ein Mann, der behauptete, Abubakar Shekau zu sein, ein Anführer einer der Fraktionen von Boko Haram, sagte auch, die Gruppe sei Anfang dieses Monats für die Entführung von mehr als 300 Schulkindern im Nordwesten des Landes verantwortlich Gouverneur Aminu Bello Masari wies diese Behauptung zurück und sagte, “lokale Banditen” seien verantwortlich.

Audu Chiwar, ein ehemaliger Sekretär der Chibok-Gemeinde in Abuja, teilte CNN mit, dass er am Donnerstag einen Anruf von einem Anwohner erhalten habe, der berichtet habe, dass bewaffnete Männer das Feuer im Dorf eröffnet hätten. Der Zeuge erzählte Chiwar, dass mehrere Häuser in der Gegend in Brand gesteckt worden waren, ebenso wie die Evangelische Kirche der Brüder im Dorf Pemi.

Mehrere Augenzeugen sagten CNN, auch sie hätten Schüsse gehört und gesehen, wie Menschen erschossen wurden.

Laut dem Augenzeugen Bomo Ishaku hatte eine internationale christliche Jugendorganisation im Dorf Pemi eine Parade organisiert, um Weihnachten zu feiern, als der Angriff stattfand.

Nkeki Mutah, Präsident der Chibok-Gemeinde in Abuja, erklärte gegenüber CNN, er glaube, das Dorf Pemi sei speziell betroffen, da es sich um eine überwiegend christliche Gemeinde handele.

“Seit 2018 hat Boko Haram praktisch alle zwei Wochen Chibok angegriffen und Menschen getötet und entführt”, sagte Mutah.

“Sie wollen Chibok vom Erdboden wischen.”