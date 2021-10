Boeings nächster Starliner-Teststart für die NASA gleitet bis 2022

Das Starliner Astronaut Taxi von Boeing hebt dieses Jahr doch nicht ab.

Starliner sollte ursprünglich am 3. August auf dem Orbital Flight Test 2 (OFT-2) starten, einer unbemannten kritischen Testmission zum Internationale Raumstation für die Nasa. Aber Pre-Launch-Tests haben ergeben 13 blockierte Ventile im Starliner-Servicemodul, Start verschieben – bis nächstes Jahr erscheint es jetzt.

“Die potenziellen Startfenster von OFT-2 werden weiterhin von der NASA, Boeing, der United Launch Alliance und Eastern Range bewertet”, sagten NASA-Beamte. schrieb in einem Freitags-Update (8. Oktober). “Das Team arbeitet derzeit an Möglichkeiten im ersten Halbjahr 2022, während es auf die Vorbereitung des Materials, des Raketenmanifests und der Verfügbarkeit der Raumstation wartet.”

Im Bild : Boeings Starliner OFT-2-Mission in Bildern

United Launch Alliance baut die Starliner-Rakete, die mächtige Atlas V. Die Eastern Range ist die US-Weltraumstreitkräfte Organisation, die Starts von der Ostküste überwacht. (OFT-2 wird von der Raumstation Cape Canaveral in Florida abheben.)

Boeing habe bei dem Ventilproblem bisher erhebliche Fortschritte gemacht, sagten NASA-Beamte.

„Boeing hat eine höchstwahrscheinliche Ursache im Zusammenhang mit den Wechselwirkungen zwischen Oxidationsmittel und Feuchtigkeit identifiziert, und obwohl einige Überprüfungsarbeiten im Gange sind, ist unser Vertrauen hoch genug, dass wir Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen ergreifen“, schrieben NASA-Beamte im Update vom Freitag. “In den kommenden Wochen werden zusätzliche Tests von Raumfahrzeugen und Komponenten durchgeführt, um die beitragenden Faktoren und die notwendige Sanierung des Systems vor dem Flug weiter zu untersuchen.”

Im Jahr 2014 wählte das Commercial Crew-Programm der NASA Boeing und SpaceX für den Transport von Astronauten zur und von der Raumstation aus und vergab den beiden Unternehmen Aufträge in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. SpaceX hat mit seiner Falcon 9-Rakete und der Crew Dragon-Kapsel bereits zwei operative Missionen in das umlaufende Labor gestartet und bereitet sich auf eine dritter Start am 30. Oktober . Das Unternehmen startete im Mai 2020 auch einen bemannten Testflug zur Station Demo-2.

Starliner hat jedoch noch keine Astronauten transportiert und kann dies erst nach einem erfolgreichen unbemannten Testflug zur Raumstation tun.

Wie der Name schon sagt, wird OFT-2 Boeings zweiter Sprung bei dieser entscheidenden Mission sein. Beim ersten Test, der im Dezember 2019 gestartet wurde, hat Starliner hatte mehrere Probleme , blieb bei einer Begegnung mit der Station in der falschen Umlaufbahn stecken und landete, nachdem er die Erde drei Tage lang allein umrundet hatte.