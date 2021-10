SPA vs AUT ECC T10 Championship Dream11 Prediction Today: Fantasy Cricket-Tipps für das Spiel Spanien vs. Österreich

SPA vs AUT ECC T10 Dream11 Championship Vorhersage | Bildnachweis: Repräsentatives Bild

Spanien trifft auf Österreich im 9. T10-Spiel der Woche der Cricket-Europameisterschaft (ECC) im Cartama Oval in Spanien. Dieses Spiel soll um 18.30 Uhr (IST) beginnen.

Spanien musste in den ersten beiden Championship Week-Spielen eine Niederlage einstecken, so dass sie nicht den erwarteten Start hinlegen konnten. Sie spielten zwei harte Spiele gegen Niederlande-XI und England-XI, zwei der besten Mannschaften des Wettbewerbs. Offensichtlich haben sie in beiden Spielen große Verluste erlitten. Im ersten Spiel schieden sie mit nur 38 Punkten aus, nachdem das niederländische Team ein 129-Tor erzielt hatte.

Bei ihrem nächsten Spiel gegen England XI war die Geschichte nicht anders, als die Schlagabteilung erneut ins Stocken geraten war. Sie setzten sich ein einschüchterndes Ziel von 179, als Reaktion darauf konnten sie nur 85/8 ihrer vorgeschriebenen Überschreitungen aufbringen. Bowling hat ebenfalls zu kämpfen und mit dieser Art von Start gegen die besten Teams der Championship Week wird die Moral auf einem Allzeittief sein. Das spanische Team wird bestrebt sein, die Dinge für die nächste Runde der Spiele abzuschließen.

Österreich hingegen hatte auch nicht den besten Start und verlor in einem torreichen Duell gegen Belgien. Belgien machte sich mit einer beeindruckenden Gesamtzahl von 171 First Hittern auf den Weg. Die österreichische Schlageinheit bewies Charakter und Kampf und machte ihren Weg bis 137/7. Trotz guter Leistung verfehlten sie jedoch 34 Punkte.

Im Gegensatz zu Spanien erholte sich Österreich im nächsten Spiel gegen den Giganten Niederlande-XI. Die Teiglinge haben mal wieder einen guten Job gemacht. Sie holten sich zuerst am Schläger und erzielten dank entscheidender Treffer von Iqbal Hossain (40), Shahil Momin (31) und Ahsan Yousuf (29) 134/6.

Nach dem Kampf gegen Belgien hat die Bowling-Einheit auch eine brillante Show hingelegt, um ein starkes niederländisches Schlagteam zu beschränken und sie für nur 86 aufzuräumen, um das Spiel mit einem komfortablen Vorsprung von 48 Punkten zu gewinnen. Sahel Zadran und Shahil Momin wählten jeweils drei Wickets, während Zeeshan Goraya mit einem Paar teilnahm. Das ist ein toller Sieg für Österreich und gibt ihnen Zuversicht für die Zukunft.

Österreich ist auch der Favorit, dieses Spiel gegen eine spanische Mannschaft zu gewinnen, die unter Druck steht.

Mein Dream11-Team für das heutige Spiel SPA vs AUT:

Awais Ahmed, Iqbal Hossain (vc), Razmal Shigiwal, Hamza Saleem, Kuldeep Lal (c), Atif Mehmood, Zeeshan Goraya, Zulqarnain Haider, Sahel Zadran, Aqib Iqbal, Shahil Momin.

Spielt wahrscheinlich XI

Spanien

Awais Ahmed (Woche), Yasir Ali, Jack Perman, Hamza Saleem, Christian Munoz-Mills (c), Asjad Butt, Kuldeep Lal, Atif Mehmood, Ravi Panchal, Paul Hennessy, Adeel Raja.

Spielt wahrscheinlich XI

Österreich

Iqbal Hossain, Bilal Zalmai, Razmal Shigiwal (c), Abrar Bilal (Woche), Mirza Ahsan, Ahsan Yousuf, Zeeshan Goraya, Shahil Momin, Jaweed Sadran, Sahel Zadran, Aqib Iqbal.

Mannschaft

Spanien

Awais Ahmed, Yasir Ali, Jack Perman, Hamza Saleem, Christian Munoz-Mills (C), Asjad Butt, Kuldeep Lal, Atif Mehmood, Ravi Panchal, Paul Hennessy, Adeel Raja, Tauqeer Hussain, Zuqarnain Haider.

Österreich

Zeeshan Goraya, Ahsan Yousuf, Mirza Ahsan, Razmal Shigiwal (c), Zeshan Arif, Bilal Zalmai, Imran Asif, Iqbal Hossain, Abrar Bilal, Mehar Cheema, Aqib Iqbal, Jaweed Sadran, Sahel Zadran, Shahil Momin.