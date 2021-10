Boeing Starliner wird den nächsten Testflug erst 2022 durchführen

Foto : Bill Ingalls / NASA ( Getty Images )

NASA und Boeing haben endlich den nächsten möglichen Termin für einen unbemannten Teststart des CST-100 des Unternehmens bekannt gegeben Starliner-Raumschiff zur Internationalen Raumstation: das erste Halbjahr 2022.

Die bevorstehende Orbital Flight Test-2-Mission von Starliner war in der Luft seit August, wenn ein technisches Problem mit 13 Oxidationsmittelventile im Antriebssystem des Raumfahrzeugs öffnete während des Countdowns nicht, was die Raumfahrtbehörde und die Unternehmensbeamten zwang, ihre Pläne zu stornieren. Die Ventile sind mit den Triebwerken des Starliners verbunden, die die Abbruch- und Manövrierfunktionen im Orbit steuern .

Damals sagte die NASA, dass der Test nach dem Start der Lucy Asteroiden-Raumsonde, die am Samstag, 16. Oktober, ins All fliegen soll. Boeing war sich jedoch nicht sicher, ob dies in diesem Jahr erreicht werden könnte.

Am Ende sieht es so aus, als hätte Boeing Recht gehabt. NASA und Boeing werden das Potenzial analysieren Flug Möglichkeiten für nächstes Jahr zusammen mit United Launch Alliance, Hersteller der Atlas-V-Rakete, die den Starliner starten wird, und Ostbereich, der Space Force-Einheit, die für die Starts der Ostküste verantwortlich ist.

“Die potenziellen Startfenster für OFT-2 werden weiterhin von der NASA, Boeing, der United Launch Alliance und Eastern Range bewertet”, schrieben NASA-Beamte in einer Erklärung. Blog-Update. “Das Team arbeitet derzeit an Möglichkeiten im ersten Halbjahr 2022, während es auf die Vorbereitung des Materials, des Raketenmanifests und der Verfügbarkeit der Raumstation wartet.”

Die NASA sagte, dass Beamte der Agentur und von Boeing weiterhin Fortschritte bei der Untersuchung des Problems mit dem Oxidationsventil machten. Boeing fand das t Die wahrscheinlichste Ursache scheint mit den Wechselwirkungen zwischen Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit zusammenzuhängen.

„Boeing hat seinen Erfolg bei der Funktionalität der Ventile unter Einsatz von lokalisierten Heiz- und elektrischen Ladetechniken bewiesen“, erklärte die NASA. „Die Fehlersuche auf der Plattform, am Startkomplex und in der Starliner-Produktionsanlage im Kennedy Space Center führte dazu, dass sich alle ursprünglichen festsitzenden Ventile außer einem bewegten. Dieses Ventil wurde nicht absichtlich verschoben, um die Forensik für die direkte Ursachenanalyse zu erhalten. “

In den nächsten Wochen wird Boeing Tests an Raumfahrzeugen und Komponenten durchführen, um die möglichen Faktoren, die zum Ventilausfall beigetragen haben, weiter zu analysieren und Korrekturmaßnahmen festzulegen. . Darüber hinaus werden drei Ventile zur weiteren Inspektion aus dem Raumfahrzeug entfernt.

Das Unternehmen hat basierend auf den Ergebnissen seiner Tests verschiedene Möglichkeiten identifiziert, um ein erneutes Auftreten des Problems zu verhindern. Diese Lösungen beinhalten eine geringfügige Überarbeitung des aktuellen Servicemoduls, um ein anderes bereits in Produktion befindliches Modul zu verwenden, so das NASA-Update.

Der Starliner, Teil eines NASA-Programms zum Transport von Astronauten zur ISS, nur einen weiteren unbemannten Testflug in scheinbar sehr langer Zeit durchgeführt. Im Jahr 2019 gelang es ihm, den Weltraum zu erreichen, die ISS jedoch aufgrund eines Softwarefehlers nicht zu erreichen.

Derzeit stehen der NASA nur zwei Optionen zur Verfügung, um Astronauten zur ISS zu entsenden, das russische Raumschiff und den Crew Dragon von SpaceX.