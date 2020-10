Boeing hat im September kein einziges Flugzeug verkauft

Die Folgen der Koronapandemie und das Debakel um den unglücklichen Piloten 737 Max verlassen den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing Gleiten Sie tiefer und tiefer in die Krise. Die Gruppe hat im September keine Flugzeuge verkauft, gab Boeing am Dienstag bekannt. Gleichzeitig haben Kunden im vergangenen Monat Bestellungen für 51 Jets zurückgezogen.

In diesem Jahr brach der weltweite Flugverkehr infolge der Pandemie zusammen. Tausende Passagierflugzeuge werden seit Monaten nicht mehr am Boden eingesetzt. Viele Fluggesellschaften sind in finanziellen Schwierigkeiten und stornieren neue Jet-Bestellungen.

Insgesamt lieferte Boeing im dritten Quartal 2020 nur 28 Flugzeuge aus. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 63. In den US-Auftragsbüchern sind in diesem Jahr 67 Flugzeugbestellungen enthalten, aber 448 Stornierungen aufgrund der wirtschaftlichen Turbulenzen in der Luftfahrtindustrie.