“Stornierungsportal”: Starke Kritik am Online-Meldeformular für Corona-Verstöße

E. E.im Online-Formular aus der Stadt Essen, die es den Bürgern ermöglicht, Verstöße gegen die Korona zu melden, stieß auf heftige Kritik. “Dieses Stornierungsportal ist sicherlich illegal und sollte sofort entfernt werden”, heißt es auf der Facebook-Seite von Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages (FDP).

Der grüne Digitalexperte Dieter Janecek steht der Form ebenso kritisch gegenüber. „Regierungen sollten keine Formulare verwenden, um die Bürger zu ermutigen, andere Bürger anzuprangern. Das spaltet die Gesellschaft “, sagte er auf dem„ Bild “, das auch am frühen Mittwochmorgen auf dem Formular und den Antworten darauf veröffentlicht wurde.

Essen’s Online-Meldeportal für Koronaverletzungen trägt den Titel: “Meldung eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung (Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Coronavirus)”. Ort, Datum, Uhrzeit und Art des Verstoßes müssen angegeben werden, z. B. das Fehlen einer Maske oder unzulässige Ereignisse. Fotos des Verstoßes können ebenfalls hochgeladen werden. Die Informationen über Sie sind freiwillig.

Kubicki schrieb am Dienstag auf Facebook: “Chinesische Verhältnisse in Essen.” Die Tatsache, dass Bürger nun auf offiziellen Befehl zu Informanten werden und Fotos aus dem öffentlichen Raum hochladen sollten, erinnert an die schlimmsten Zeiten. Dies drückt Angst und Misstrauen in unsere Gesellschaft. “Das einzige, was fehlt, ist, dass die Abteilungsleiter einen Prozentsatz der Geldstrafe erhalten.”

Janecek sagte “Bild”, dass es so viele Mängel bei der Digitalisierung in der Verwaltung gibt, “es ist sehr seltsam, dass der Berichtsprozess für die Berichterstattung über Corona-Berichte schnell einfacher wurde”.

Die Stadt Essen verteidigte das Formular: Es wurde verwendet, um Informationen zu kanalisieren, die das Ordnungsamt sonst per Telefon oder E-Mail erhält. Wir haben das Formular zu keinem Zeitpunkt beworben oder aktiv angefordert, um Verstöße zu melden “, Die Stadt twitterte.

Laut RTL sagte der Leiter der Abteilung für Regulierungsangelegenheiten der Stadt Essen, Christian Kromberg, die Stadt Essen habe nicht vor, die Stornierung zu fördern. “Wenn der Bürger jedoch der Stadt Essen ein entsprechendes Verwaltungsverletzungsverfahren melden muss, muss er dies strukturiert und rechtlich sicher tun.”