Der Amazon Prime Day beginnt – sehen Sie sich die besten Angebote an

Der Amazon Prime Day 2020 findet heute und morgen statt. Dies ist einer der größten Online-Shopping-Tage in Europa. Amazon verwöhnt treue Kunden (Prime User) mit sehr guten Angeboten. Insbesondere Amazon-eigene Produkte wie der Kindle, die Fire Tablets und der Alexa Speaker werden in den nächsten zwei Tagen zu sehr niedrigen Preisen erhältlich sein.

Für Amazon Prime Day 2020

Ein Highlight ist die verlängerte Rückgabefrist von 4 Monaten, sodass der Online-Riese bereits im Weihnachtsgeschäft tätig ist. Für den erfahrenen chinesischen Kunden: 11.11. und Blackfriday sind eigentlich interessanter, aber Zubehörhersteller wie Anker, Aukey, RavPower und Ugreen werden natürlich auch am Prime Day anwesend sein. Auch Handy-Angebote von Xiaomi, Samsung und Oppo sind zu erwarten. Leider sind die Massen ziemlich verwirrend und Sie müssen selbst danach suchen. Auf unserer Angebotsübersicht Sie finden eine Übersicht über die besten Amazon Prime Day-Angebote für die nächsten 2 Tage.

Zur Angebotsseite

Die Grundvoraussetzung für die folgenden Aktionen und den Eintritt in die Schnäppchenjagd vom 13. bis 14. Oktober ist die Amazon Prime-Mitgliedschaft. Es kostet dich für einen Monat 7,99 € oder jährlich 69 € (bei Amazon)können Sie sofort abbrechen. Wenn Sie Prime bisher vermieden haben, ist auch eine 30-tägige kostenlose Testmitgliedschaft verfügbar. Wann Student oder Praktikant (bei Amazon) Sie zahlen nur die Hälfte! Sie erhalten 50% Rabatt auf die Amazon Prime-Gebühr und erhalten am Ende nur etwa 35 €.

10 € gratis beim Kauf eines 100 € Gutscheins

Über diesen Link Sie können einen 100 € Gutschein für Amazon.de kaufen und erhalten 10 € gratis. Der Gutschein wird erst 2 Tage nach dem Kauf aktiviert und kann am Prime Day nicht sofort verwendet werden. Darüber hinaus ist die Kampagne auf 50.000 Teilnehmer begrenzt. Seien Sie also schnell. Der Gutschein kann bis zum 30. November 2020 für alle von Amazon verkauften und versendeten Artikel eingelöst werden.

20% auf Amazon-Lagerangebote

Eine meiner persönlichen Lieblingsaktionen bei Amazon sind die sogenannten Lagerangebote. Hier finden Sie zurückgegebene Artikel, die mit Gebrauchsspuren oder beschädigten Verpackungen gekennzeichnet sind. Kundenservice und Garantie werden weiterhin direkt von Amazon übernommen. Am Prime Day erhalten Sie jetzt einen weiteren Rabatt von 20% auf die bereits günstigeren Produkte. Die 20% werden an der Kasse abgerechnet. Sie finden eine Übersicht aller am Hauptverkauf beteiligten Lagerprodukte HIER.

Amazon-eigene Produkte zu sehr guten Preisen

Wenn Sie an einem Amazon-Produkt interessiert sind, ist Prime Day genau das, wonach Sie suchen. Amazon-Produkte wie der Kindle E-Book-Reader sind heute und morgen deutlich günstiger. Hier geben wir einige Beispiele für Amazon-Produkte. Joscha benutzt den Kindle Paperwhite jeden Tag und für Fire HD 8 finden Sie eine detaillierte Überprüfung mit uns.

50 € Startguthaben für die Prime-Kreditkarte (bis 14.10 Uhr)

Die Amazon Prime Visa-Karte lohnt sich für alle Amazon-Stammkunden. Das Startguthaben von 50 € wird von Ihrem nächsten Einkauf abgezogen und Sie erhalten für jeden Einkauf 3% Cashback in Form von Amazon-Punkten. Diese können von Ihren nachfolgenden Einkäufen bei Amazon abgezogen werden. Für Nicht-Prime-Kunden gibt es noch 40 € Startguthaben. Vor ein paar Jahren gab es hier noch mehr Geld, aber man spürt immer mehr die Marktmacht von Amazon. Das Die genauen Bedingungen für die Amazon-Kreditkarte finden Sie auf Amazon.de.

Prime-Mitglieder erhalten ein Startguthaben von 50 €, die Karte kostet 0 € pro Jahr und Sie erhalten 3% zurück, wenn Sie bei Amazon.de kaufen. Ohne Prime-Mitgliedschaft erhalten Sie ein Startguthaben von 40 €, die Karte kostet 20 € pro Jahr und Sie erhalten nur 2% für Einkäufe bei Amazon.de zurück. Wenn Sie so viel bestellen, dass sich die Kreditkarte wirklich lohnt, sollte Prime es ohne Probleme wert sein.

Achtung! Stellen Sie beim Herausnehmen der Kreditkarte sicher, dass Sie die Zahlungsmethode auf “vollständige Zahlung” eingestellt haben. Sie können dies problemlos im Amazon Visa-Kundenbereich tun (siehe Screenshot). Ansonsten gelten hohe Zinsen. Wenn Sie 100% ausgleichen, kostet Sie eine Kreditkarte wie Prime nichts und Sie genießen die oben genannten Vorteile.

Überprüfung und Preisgestaltung – Amazon Prime Day 2020

Die 8 € für die einmonatige Prime-Mitgliedschaft wurden am Prime Day schnell wieder hereingeholt. Alternativ können Sie eine Probemitgliedschaft erwerben und in den nächsten 2 Tagen so viel wie möglich einkaufen. Das 4-monatige Rückgaberecht ist ein wahrer Genuss, aber auch nach dem Prime Day noch gültig. Sie können den 10-Euro-Gutschein für den 100-Euro-Gutschein einlösen, wenn Sie bald ein teureres Produkt kaufen möchten oder wenn Sie nur jemandem gefallen möchten. Es lohnt sich, durch die Lagerangebote zu stöbern, und jeder, der sich Amazon-eigene Produkte angesehen hat, sollte jetzt zuschlagen. Die Kreditkarte hingegen ist ein spezielles Produkt und sollte nur von regulären Amazon-Nutzern in Betracht gezogen werden.

Für Amazon Prime Day 2020

Sie sollten auch bei Ihren Einkäufen nicht zu voreilig sein, da 11/11 und Blackfriday in diesem Jahr immer noch führend sind und deutlich mehr Händler teilnehmen.