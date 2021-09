Bobcat Spotted Dog Paddeln in Kentucky Lake Cumberland [VIDEO]

Als ich in Indiana aufwuchs, wusste ich nicht, dass Kentucky ein so schöner Staat ist. Das einzige Mal, dass ich in Kentucky war, war auf dem Weg zu einem Familienurlaub in Florida durch Henderson. Aber nachdem ich nach Kentucky gezogen bin, habe ich wirklich das Gefühl, dass es einer der erstaunlichsten und schönsten Bundesstaaten Amerikas ist. Die Hügel, felsigen Klippen und unglaublichen Seen sind atemberaubend.

Mein Lieblingssee ist ein See, den ich noch nie besucht habe. Ich schätze, man könnte sagen, ich stalke ihn aus der Ferne. Dieser See ist Lake Cumberland, ein Stausee in den Grafschaften Clinton, Laurel, McCreary, Pulaski, Russell und Wayne in Kentucky. Es ist ein wirklich schöner See.

Cumberland Lake Boaters.com/Facebook

Wie lieben Sie einen Ort, den Sie noch nie besucht haben? Ich bin Teil einer Facebook-Gruppe namens Lake Cumberland Boaters.com und habe nicht einmal ein Boot. MDR. Ich liebe es, die Fotos und Videos zu sehen, die sie auf Love Lake veröffentlichen.

Erinnere dich an den Artikel, den ich geschrieben habe, um dich vorzustellen Billy die Cumberland Lake Goat? Die Fotos und das Video habe ich in der nautischen Facebook-Gruppe gesehen. Ich hoffe, Lake Cumberland zu besuchen und Billy bald persönlich kennenzulernen.

Ein weiterer Punkt, der mir auffiel, war dieser kleine Rotluchs, der vom Deck eines Bootes aus gesehen wurde und ans Ufer paddelte.

Lea Anne Metcalfe / Cumberland Lake Boaters.com/Facebook

Lea Anne Metcalfe / Cumberland Lake Boaters.com/Facebook

Als er das Ufer erreicht hatte, erklomm er mit verwirrender Leichtigkeit die felsige Klippe. Sah.

Lake Cumberland in Kentucky ist voller Schönheit und Wunder der Natur. Nach Ihrem ersten Besuch, so wurde mir gesagt, planen Sie sofort Ihren nächsten Ausflug an den See.

