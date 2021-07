Blitz tötet 18 Selfie-Taker an Sehenswürdigkeiten in Jaipur

Ein Blitz tötete am Sonntag 18 Menschen, als ein Blitz einen Wachturm in die Luft sprengte, auf dem Touristen im indischen Jaipur Gewitter-Selfies machten.

Auf dem Fort Amer aus dem 12. Jahrhundert, der beliebten Touristenattraktion, in der der Streik stattfand, befanden sich insgesamt 27 Menschen. laut BBC News.

Einige der Opfer sprangen beim Blitzeinschlag zu Boden, und die Polizei berichtete, dass es sich bei den meisten von ihnen um junge Leute handelte.

Ein vom Reuters-TV-Partner ANI aufgenommenes Video zeigte leere Schuhe, die von den Toten zurückgelassen wurden.

„Viele Menschen sind vor unseren Augen gestorben. Wenn den Leuten geholfen wurde und die Behörden rechtzeitig da waren, dann [they would have been alive]”Ein Augenzeuge hat es ANI erzählt. Wir haben viele Leute zu Fall gebracht. Wir haben die Menschen gerettet, die noch am Leben waren, die noch atmeten, und wir haben einige Leute aus ihren Kehlen geholt.”

Dutzende weitere wurden durch ein Sturmsystem getötet, das Nordindien verwüstete. Neun weitere Todesfälle ereigneten sich im Bundesstaat Rajasthan, wo Jaipur liegt. Mindestens 41 weitere Menschen sind im Bundesstaat Uttar Pradesh gestorben, sieben weitere in Madhya Pradesh.

Ein am Sonntag in Jaipur eingefangener Blitz war einer von vielen, der am Wochenende Dutzende von Indern tötete, als ein System von sturmverwüsteten Staaten im Norden des Landes. NurPhoto über Getty Images

Mitglieder der indischen Disaster Assistance Response Force (SDRF) untersuchen das Gelände, nachdem ein Blitz 18 Menschen getötet hatte. REUTERS

Blitze sind in Indien keine Seltenheit, wo jedes Jahr mindestens 2.000 Bürger getötet werden, insbesondere in ländlichen und landwirtschaftlichen Gebieten, in denen die Menschen hauptsächlich im Freien arbeiten und ihre Zeit verbringen. Zwischen Juni und September, während der Monsunzeit in Indien, kommt es häufiger zu Streiks, und es wird angenommen, dass sie laut der indischen Meteorologischen Abteilung zunehmen. Die Daten zeigen, dass die Zahl der Blitzeinschläge in etwa 30 Jahren um 30-40% zugenommen hat, ein Trend, den manche sagen, wurde durch den Klimawandel angeheizt.

Die Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh und Rajasthan, mit die Unterstützung von Premierminister Narendra Modi, beabsichtigen, Familien zu entschädigen, die geliebte Menschen verloren haben.

Dies ist bei weitem nicht der erste Vorfall, bei dem Fotografen ihr Leben und ihre Glieder für ein Selfie riskieren – und verlieren. das die neuesten verfügbaren Daten zeigten dass zwischen 2011 und 2017 weltweit mindestens 259 Menschen bei Unfällen im Zusammenhang mit Selfies starben, darunter auch riskante Unfälle Klippen-Fototermine und versucht zu nah mit wilden Tieren rumhängen.