Google Games Summit Keynote kündigt Play as you Download-Funktion und mehr an

Auf der Keynote des Google Games Summit kündigte das Technologieunternehmen Updates für das Android-Spielerlebnis an. Vor allem auf der Entwicklungsseite werden die Updates Android zu einem nützlicheren Werkzeug für die Entwicklung von Spielen machen.

Aus Sicht des Benutzers ist die größte Neuerung die Möglichkeit, während des Downloads auf Android 12 zu spielen. Die Funktion ermöglicht es Benutzern, ein Spiel sofort zu spielen, ohne auf den Abschluss des Downloads warten zu müssen. Laut Google dauert das Laden von 400-MB-Spielen etwa 10 Sekunden statt Minuten. Ein Dashboard – mit leichter zugänglicher Bildschirmaufzeichnung und Helligkeitsanpassung – wird ebenfalls ein neues Feature sein.

Du côté des développeurs, les API du mode de jeu aideront les développeurs à réagir aux paramètres utilisateur sélectionnés, comme le mode batterie faible ou les sélections de fréquences d’images maximales. Les développeurs bénéficieront également d’un nouvel outil d’analyse qui aidera à prévoir la gamme d’utilisateurs et les problèmes techniques par emplacement. Un autre outil – Notes et avis – sera un autre pont entre les développeurs et les joueurs, communiquant les commentaires des joueurs.

La configuration à distance de Firebase permet aux développeurs de modifier l’apparence et le comportement d’un jeu pour un sous-ensemble d’audience différent sans publier une version entièrement nouvelle. Il est actuellement disponible en accès anticipé. La pré-inscription a également été modifiée pour être plus utile, et l’API Play Integrity aidera à renforcer la sécurité autour d’un jeu, en s’assurant qu’il n’y a pas d’accès anticipé non autorisé.

Google s’est concentré sur l’apport de plus de jeux et de développeurs à la fois à son produit mobile – Android – et à son propre service de streaming. Stadia a connu un début turbulent jusqu’en 2021, avec la nouvelle que Google licencié la plupart de son équipe de développement de jeux Stadia. Le directeur de Stadia, Phil Harrison, a expliqué que Google souhaitait avant tout se concentrer sur la technologie de la console au lieu de développer des jeux pour celle-ci. Google n’a cependant pas tout à fait abandonné sa console: la société de technologie a annoncé que “plus de 100 jeux” viendra à Stadia en 2021.